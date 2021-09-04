Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Steven Caulker'ın yeni takımı belli oldu! Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun başında kadrosuna kattığı ancak daha sonra gözden çıkardığı İngiliz stoper Steven Caulker'ın yeni takımı belli oldu. Fanatik'in haberine göre daha önce Kayserispor'un da kadrosuna katmak istediği Caulker Gaziantep FK ile her konuda anlaşmaya vardı.

Erol Bulut istedi

Kayserispor'la da görüşen İngiliz stoper tercihini Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'dan yana kullandı. Bulut Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Caulker transferini istemesine rağmen gerçekleşmemişti. Bulut, Alanyaspor'u çalıştırırken de Caulker ile çalışmıştı.

Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi Vitor Pereira öncesi kadrosuna katmış ancak Portekizli teknik adam geldikten sonra Caulker'ı kadro dışı bırakmıştı.

3 yıllık anlaşma

Steven Caulker Gaziantep FK kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoper kısa süre içinde kente giderek resmi sözleşmeye imza atacak. Caulker, Fenerbahçe ile resmi maçta forma giymeden takımdan ayrılmış olacak.