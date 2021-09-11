Son Dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ten açıklama: 'Maalesef transferim gerçekleşmedi...'

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gümüş, "Ben hiçbir zaman kendimi Fenerbahçe'den büyük görmedim ve burada olmaktan her zaman gurur duydum. Tüm yaşananlara rağmen kendimi hazır tutup ihtiyaç halinde hizmet etmeye hazır olacağımı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

İşte Sinan Gümüş'ün açıklaması





ALİ KOÇ: BİZE ZORLUK ÇIKARANA BİZ DE ZORLUK ÇIKARACAĞIZ

Fenerbahçe'nin transfer döneminde en büyük sorun yaşadığı futbolcu Sinan Gümüş olmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde "Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, Ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız." demişti. Bu futbolcunun Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sinan Gümüş, bir türlü takımdan ayrılmak istemedi. Bundesliga'dan 2 milyon euro teklif gelen Sinan Gümüş Almanya'ya geri dönmek istemedi. Yine Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün transferini istediği Sinan, bu kulüplere de olumsuz dönüş yaptı.



Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da, "Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık ama oyuncu bize gelmek istemedi." dedi.

Sinan'ın sözleşme feshi için Fenerbahçe'den kontrat süresince olan maaşının tamamını istediği iddia ediliyordu.