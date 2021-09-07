Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e resmi teklif!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e Kasımpaşa talip oldu. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Sinan için resmi teklif yaptı.

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI AMA SİNAN'LA ANLAŞAMADI

Sinan Gümüş için hamle yapan bir diğer kulüp Fatih Karagümrük olmuştu. Fenerbahçe ile anlaşan İstanbul ekibi, Sinan Gümüş ile anlaşamamıştı.

Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Sinan Gümüş ile ilgili şunları söylemişti: Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaşmamız oldu ama Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik.

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