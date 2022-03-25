Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'den ilk paylaşım!

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Süper Lig’de son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 16 puan toplayan Fenerbahçe’de dün şok bir karar ile Mesut Özil ile Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Geçtiğimiz yılın ocak ayında büyük umutlarla Arsenal’den takıma kazandırılan Mesut Özil ve sezon başı kiralık gittiği Watford’dan devre arasında geri alınan Ozan Tufan ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır” bilgisi verilirken herhangi bir detay paylaşılmadı.

MESUT KONYASPOR MAÇINDA İSYAN ETTİ

Takımda işler yolunda giderken Mesut ve Ozan’ın kadro dışı bırakılmasının sebepleri camiada merak konusu oldu. 1.5 aylık sakatlığının ardından Trabzonspor maçında 5 dakika oynayan, Alanya deplasmanında 74 dakika sahada kalan Mesut için kırılma maçı son Konyaspor mücadelesi... Kadıköy’deki karşılaşmaya ilk 11’de başlayan dünya yıldızının devre arasında oyundan çıkacağı söylenince soyunma odasında kramponlarını çıkarıp yere fırlattığı, ardından da Almanca bağırıp çağırarak bu karara tepkisini dile getirdiği öğrenildi.

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DİĞER FUTBOLCULARA NET MESAJ

İngiltere’den döndüğünden beri sadece 3 kez 11’e girip hiçbir maçı tamamlayamayan, toplam resmi 9 karşılaşmada toplam 285 dakika oynayabilen Ozan’ın da teknik direktör İsmail Kartal’a, “Senin forma adaletin yok. Ben bu takımda her zaman oynarım” diye tepki gösterdiği için kadro dışı kaldığı öğrenildi. Bu kararın yeni sezonun kadro yapılanmasıyla da doğru orantılı olduğu öğrenildi. Mesut ile devam etmeyi düşünmeyen sarı lacivertliler gözü kara davranarak bu hamleyi yaparken diğer oyunculara da ‘Mesut gidiyorsa siz de dikkat edin’ mesajı verildi.

OZAN TUFAN, F.BAHÇE’DE 3. KEZ KADRO DIŞI

· 2017-18 sezonunun 2. yarısında dönemin teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı.

· 2018-19 öncesi takımla yaz kampına katıldı ama Cocu’nun gözüne giremeyince lisansı çıkarılmadı.

· 2021-22 sezonu başında gittiği Watford’dan 2 Şubat’ta geri döndü, 24 Mart’ta kadro dışı kaldı.

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OZAN TUFAN’IN EŞiNDEN GÖNDERME

Ozan Tufan’ın eşi Rojin Tufan alınan karara sosyal medyadan göndermede bulundu. Milli futbolcunun eşi sosyal medya hesabından, “Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla, ‘Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez’" yazılı bir görsel paylaştı.

MESUT ÖZİL SESSİZLİĞİNİ BUGÜN BOZDU

Kararın açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Mesut Özil cephesinden ise bugün paylaşım geldi. Mesut Özil sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ve Türk bayraklarının yer aldığı bir fotoğrafı 'Aslolan Fenerbahçe'dir' notuyla paylaştı.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR! DEREAĞZI BİLE KAPALI

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut ÖZil ve Ozan Tufan, bu dönemde idari izinli sayılacak ve ikinci bir karara kadar Dereağzı Tesisleri'nde bile çalışma yapamayacaklar.

Daha sonra verilecek karara göre; Mesut ve Ozan ya Dereağzı ya da Samandıra'da takım idmanı sonrası çalışabilecekler.

MESUT ÖZİL BEKLENENİ VEREMEDİ

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

OZAN TUFAN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, forma giydiği mücadelelerde 90 dakikayı tamamlayamadı. Ozan Tufan bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkılarında bulunmazken sarı-lacivertli takımda bu sezon isabetli şut dahi çekemedi.





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