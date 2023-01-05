Son Dakika: Fenerbahçe'de Joshua King'den Galatasaray açıklaması! Okan Buruk'a cevap...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısınd gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, "Galatasaray'a gol atarsam taraftarların beni daha çok seveceğini söylemişlerdi. Ama ben bunu düşünmüyorum. Galatasaray maçı elbette önemli ama asıl amacımız lig şampiyonluğu." dedi.

Joshua King'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde yakın bir arkadaşım bu maç için hazır olmam gerektiğini söylemişti. Ben ve takım arkadaşlarım Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyoruz. Arkadaşlarım, 'Galatasaray'a gol atarsan taraftar seni daha çok sever.' demişti. Ama şu an bunu düşünmüyorum, ekstra odaklanmıyorum. Sadece 3 puanlık maç. Günün sonunda şampiyonluğu kazanmamız önemli."

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"DÜNYA KUPASI MUCİZE GİBİ GELDİ"

"Dünya Kupası arası bana göklerden gelen bir mucize gibiydi. Sezon öncesi kamp yapamamıştım ve sonrasında sakatlanmıştım. O arada çok çalışıp arayı kapattım. Her forvet sürekli gol atmak ister. Ronaldo ve Messi'nin bile gol ve asist yapmadığı maçlar oluyor."

"Asker selamı vermek daha önce yaptığım bir sevinç değildi. O anda içimden o geldi çünkü taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi daha önce hiç görmemiştim. Onlara bir şekilde karşılık vermem gerektiğini hissettim. Galatasaray'a gol atarsam yine aynı sevincini yaparım."

"Fenerbahçe'de oynadığım için söylemiyorum ama iç saha maçlarımızda bir futbolcunun yürekten oynamama şansı yok. Taraftarlarımız bunu sağlıyor.

OKAN BURUK'A CEVAP

''Bir gün önce oynamamız bir avantaj değil. Galatasaray'ın da dinlenmek için yeteri kadar süresi var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum. Biz de deplasmanda oynadık, yolculuk yaptık. Galatasaray'ın dün maçını izledim. Onların da dinlenme süresi olacak."

"HAKEMLERE GÜVENİYORUM"

"Daha önce Premier Lig'de oynadım. Orada da bazı takımlar kaybedince kararlardan memnun olmayabiliyordu. Hakemler de hata yapar, onlar da insan. Pazar günü de hakemin mümkün olduğu kadar nötr olmasını umuyorum. Hakem hataları hayatın parçası. Ben bir futbolcuyum. Hakemlere güveniyorum."

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