Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya büyük şok! Beşiktaş, Trabzonspor derken...

Sosa, Beşiktaş derbisinde de benzer görüntüdeydi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı ve 4-3 mağlup olduğu karşılaşma sarı lacivertliler adına kabus gibi geçerken Jose Sosa tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi etkisiz bir performans sergilemişti.