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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya büyük şok! Beşiktaş, Trabzonspor derken...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 14:58 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya büyük şok! Beşiktaş, Trabzonspor derken...

Fenerbahçe'de Jose Sosa ile ilgili sıcak gelişme...

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Kadıköy'deki Trabzonspor maçında 1-0 biten ilk yarının ardından Fenerbahçe maçı çevirmiş, Erol Bulut'un Jose Sosa hamlesi takdir görmüştü. Sarı lacivertliler Cisse hamlesiyle maçı çevirip 3-1'lik galibiyet elde etmişti.

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Sosa, Beşiktaş derbisinde de benzer görüntüdeydi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı ve 4-3 mağlup olduğu karşılaşma sarı lacivertliler adına kabus gibi geçerken Jose Sosa tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi etkisiz bir performans sergilemişti.

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Kolay top kayıpları yapan, rakip orta sahaya fiziksel anlamda direnç gösteremeyen Sosa, Trabzonspor karşılaşmasında olduğu gibi devre arasında kenara alındı.

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Sosa, Denizlispor maçında ise Luiz Gustavo'nun cezalı olması ve diğer eksikler nedeniyle ilk 11'de maça başlamıştı. Ancak Sosa Fenerbahçe son oynadığı Denizlispor maçını kazansa da oyun olarak beklentilerin altında kaldı.

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Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet ve etkisiz oyunun ardından Denizli maçında da takımın benzer bir oyun ortaya koyması sonrası teknik heyet bu duruma çare aramaya başladı.

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Özellikle tempo olarak doğrudan rakiplerinin gerisine düşen sarı-lacivertliler orta sahayı güçlendirmeyi düşünüyor.

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Fanatik'in haberine göre; son haftalarda bekleneni veremeyen ve fiziksel açıdan düşüş içinde olan Sosa’nın kulübeye gelmesi bekleniyor.

8MERT HAKAN RİTMİ BULDU
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MERT HAKAN RİTMİ BULDU

Teknik Direktör Erol Bulut’un orta sahayı Gustavo, Ozan, Mert Hakan Yandaş üçlüsü üzerine kuracağı öğrenildi.

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Galatasaray ile yaşanan büyük transfer rekabetinin ardından sarı lacivertli ekibe imza atan Mert Hakan Yandaş'ın son haftalardaki başarılı performansı ise dikkatlerden kaçmıyor.

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Gençlerbirliği deplasmanında ilk golünü atan Mert Hakan'ın fizik durumunun Denizlispor maçında daha iyi bir seviyeye geldiği de görüldü.

11LEMOS ZOR
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LEMOS ZOR

Erol Bulut, Lemos konusunda ise hayal kırıklığı yaşıyor. Beşiktaş derbisinde kötü performans ortaya koyan oyuncunun sakatlık ve ceza durumlarının haricinde ilk 11'e dönmesi zor gözüküyor.

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