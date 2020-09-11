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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ilk galibiyet yorumu
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Haber Giriş: 11.09.2020 - 22:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ilk galibiyet yorumu

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ilk galibiyet yorumu
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Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet golünü atan Jose Sosa maçı değerlendirdi.

İşte Sosa'nın açıklamaları

Çok mutluyum. Fizik olarak hazır değilim ama oyuna giediğimde takıma mükün olduğu kadar yardımcı olduğum için mutluyum. Daha iyi olacağım.

Mutluyum. İlk röportajımda da söylediğim gibi amacımız takımı yüksek seviyeye getirip kupalar kazanmak. Bütün arkadaşlarım aynı hedefte.

Son Dakika | Fenerbahçede Jose Sosadan ilk galibiyet yorumu

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