Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan ilk galibiyet yorumu

İşte Sosa'nın açıklamaları

Çok mutluyum. Fizik olarak hazır değilim ama oyuna giediğimde takıma mükün olduğu kadar yardımcı olduğum için mutluyum. Daha iyi olacağım.

Mutluyum. İlk röportajımda da söylediğim gibi amacımız takımı yüksek seviyeye getirip kupalar kazanmak. Bütün arkadaşlarım aynı hedefte.

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