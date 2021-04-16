Son Dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu itirafı!

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Emre Belözoğlu, geleceği ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

BU KULÜBÜN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan Sosa, "Geçen haftayı galibiyet ve üç puanla bitirmek bizim için önemliydi. Hazırlanmak için güzel bir zaman aralığı oldu bizim için. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün hedefleri her zaman bellidir, bu büyük kulübün de hedefi buradan şampiyon çıkmaktır." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK ÖNEMLİ BİRİ

Emre Belözoğlu'nun kendisi için farklı olduğunu dile getiren Sosa, "Biz oyuncular, teknik ekiplerin yaptığı kadar detaylı analizler yapamıyoruz. Teknik ekiplerin yaptığı analizler doğrultusunda, teknik ekiplerin bize sunduğu oyun anlayışını sahada göstermeye çalışıyoruz. Mücadeleci ve kaliteli bir takımımız var. Bulunduğum her takımda bütün teknik direktörlerle saygı çerçevesinde iletişim kurdum. Yola çıktığım her takımda eski antrenör ve yeni antrenör hakkında bir karşılaştırmada bulunmak istemiyorum ama Emre Belözoğlu benim için çok önemli biri. Buraya gelişimde önemli bir rol oynadı ve çok tecrübeli biri. Ligi çok iyi biliyor. Onun için de en iyisini diliyorum. Katkısı çok olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ŞU AN FİKRİM YOK

Sosa sözlerini, "Geleceğim hakkında şu anda hiçbir fikrim yok. Sene sene bakıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

>