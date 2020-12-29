MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa sakatlıktan geri döndü!
GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa sakatlıktan geri döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa sakatlıktan geri döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa sakatlıktan geri döndü!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Jose Sosa'nın sahada bireysel çalışmalara başladığı, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Son dakika | Fenerbahçede Jose Sosa sakatlıktan geri döndü

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle