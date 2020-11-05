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Futbol
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa korkuttu! İdmanı yarıda bıraktı...

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Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Sosa, kasığında hissettiği ağrı sebebiyle idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekipte Jose Sosa, Can Bartu Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanı kasığında hissettiği ağrı nedeniyle yarıda bıraktı.

Arjantinli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ve idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı belirtildi. (A Spor)

 

Son Dakika | Fenerbahçede Jose Sosa korkuttu İdmanı yarıda bıraktı...

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