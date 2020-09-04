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Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! Ligin ilk haftasında...

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Fenerbahçe'de corona virüsü testi negatife dönen ve idmanlara çıkmaya başlayan Jose Sosa, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. İbiza'daki tatili sonrasında testleri pozitif olan Sosa ve eşinin son yapılan testinin negatif olduğu ve özel program dahilinde çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi.

Takımdan ayrı olarak tek başına 1 hafta hazırlanacak olan Arjantinli oyuncu ardından yeni takım arkadaşlarına katılacak. 35 yaşındaki 10 numaranın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor. Sosa'nın fiziksel olarak hazır hale gelmesinin Rize maçı için zor olacağı ve bu nedenle tedbirli davranarak ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin Koronavirüs testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. İbiza'daki tatili sonrasında testleri pozitif olan Sosa ve eşinin son yapılan testinin negatif olduğu ve özel program dahilinde çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi. Takımdan ayrı olarak tek başına 1 hafta hazırlanacak olan Arjantinli oyuncu ardından yeni takım arkadaşlarına katılacak.

35 yaşındaki 10 numaranın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor. Sosa'nın fiziksel olarak hazır hale gelmesinin Rize maçı için zor olacağı ve bu nedenle tedbirli davranarak ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacağı öğrenildi.

Son yaptırdığı Koronavirüs testi negatif çıkan ve bireysel idmanlara başlayan Jose Sosa, dün İnstagram hesabından bu fotoğrafı paylaşıp "Sonunda" notunu düştü. (Sabah)

Son Dakika | Fenerbahçede Jose Sosa kararı Ligin ilk haftasında...

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