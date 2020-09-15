Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa için yeni karar

Sezonun en flaş transferlerinden birisi olan Jose Sosa, Fenerbahçe'ye çok kısa sürede uyum sağladı. Sarı-Lacivertliler'e imza attıktan yalnızca birkaç gün sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve takımdan uzak kalan 35 yaşındaki oyuncu bu durumun dezavantaja dönüşmesine izin vermedi.

Testleri negatif çıktıktan sonra takımla çalışmalara başlayan Arjantinli süperstar tam hazır olmaması sebebiyle Rize maçına kulübede başlamıştı Yıldız oyuncu, 1-1 devam eden maçın 77. dakikasında Gustavo'nun yerine oyuna dahil olmuş ve sahada kaldığı kısa sürede büyük işler yapmıştı.

Adeta oyunu değiştiren tecrübeli oyuncu, 87'de de penaltıdan attığı golle de takımına galibiyeti getirmişti. Sosa'nın antrenman performansını yakından takip eden teknik direktör Erol Bulut, yıldız oyuncuyu Hatay maçında 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

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