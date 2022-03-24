Son Dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa için son karar verildi!

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk umutlarını gerisinde bırakan Fenerbahçe, gelecek sezonun hazırlıklarını şimdiden başladı. 2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, sezona iyi girse de ilerleyen haftalarda zirveden uzak kaldı.

Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, 17. haftanın sonunda Portekizli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Vitor Pereira'nın ardından geçici olarak göreve gelen İsmail Kartal, Fenerbahçe'de beklenen çıkışı gerçekleştirebildi.

İlk haftalarda sancılı bir süreç geçiren İsmail Kartal, ilerleyen haftalarda takımı toparlayarak üst üste galibiyetler almaya başladı. Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibi ikincilik hedefine hazırlayan İsmail Kartal, bu sezonu en kötü ihtimalle ikinci tamamlamak istiyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon için yeni hoca çalışmalarına devam ediyor. Alman teknik adam Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertli ekibin resmi açıklamaları kısa süre içerisinde yapmak istiyor. Ancak Löw'de bir pürüz çıkması halinde Ali Koç'un yeni hoca tercihi yine yabancı olacak.

Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal ile farklı bir oyun kurgusunu sahada yansıtan Fenerbahçe'de Pereira döneminde şans bulan bazı isimler yedek kaldı. Kalan isimler arasına son dönemdeki yaşananlar nedeniyle Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa da eklendi.

Jose Sosa, yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Bu nedenle hem taraftarın hem de teknik ekibin tepkisini çeken Jose Sosa için karar verildi.

İsmail Kartal, son 4 lig maçında tecrübeli oyuncuyu yedek oturtarak hiç süre vermemeyi tercih etti. A Spor'un haberine göre; Jose Sosa için "duyurulmayan bir kadro dışı kararı" verildiğini belirtildi. İsmail Kartal'ın kalan maçlarda da Jose Sosa'ya şans vermeyeceği belirtildi.

36 yaşındaki futbolcu artık tamamen gözden çıkartıldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa ile yolları ayıracak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Arjantinli orta saha, gol ve asist sayılarında oldukça düşük kaldı. Sosa, gol kaydedemezken, yalnızca 2 asist yapabildi.

Haberin Devamı