Son Dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa gelişmesi! Ayrılık...
Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Jose Sosa'nın, Vitor Pereira tarafından dinlendirildiği belirtilirken geleceği de netlik kazandı.
Fenerbahçe’de Jose Sosa'nın kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı iddia ediliyordu.
Ancak gerçek ortaya çıktı. Jose Sosa, hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından 2 gün dinlendirildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Sosa'nın an itibariyle takımdan ayrılma gibi bir durumu bulunmuyor.
36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sosa geçen sezon 34 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.