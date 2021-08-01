Son Dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa gelişmesi! Ayrılık...

Fenerbahçe’de Jose Sosa'nın kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı iddia ediliyordu.

Ancak gerçek ortaya çıktı. Jose Sosa, hafif ağrıları olduğu için Vitor Pereira tarafından 2 gün dinlendirildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sosa'nın an itibariyle takımdan ayrılma gibi bir durumu bulunmuyor.

36 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sosa geçen sezon 34 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.