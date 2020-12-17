Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa antrenmana katılmadı

Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanıyor. Arjantinli yıldızın bugün yapılan antrenmanda yer almadığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin bugün yapılan antrenmanında Jose Sosa, ağrıları nedeniyle yer almadı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların çabukluk, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Perotti ve Enner Valencia'nın ayrı program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Mauricio Lemos'un da tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Ağrıları bulunan Jose Sosa'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlılarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Muhabir : Erkan TiryakiYayınlayan : Mehmet Sevinç

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