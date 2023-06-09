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Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un veda tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede Jorge Jesusun veda tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 08:37

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılması muhtemel gözüken Jorge Jesus'un sarı lacivertli takıma veda ederek ülkesine döneceği tarih hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Suudi basını, Jorge Jesus'un Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmek için federasyonla 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurmuştu. Ancak tecrübeli teknik adamın henüz imza atmadığı kaydedildi.

BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLMAZSA AYRILIYOR

Fanatik'in haberinde, Portekizli çalıştırıcıyla Fenerbahçe Yönetimi'nin kupa finalinin hemen ardından Pazartesi günü bir görüşme yapacağı belirtildi.

Büyük bir sürpriz olmazsa bu toplantıda Jesus'a veda edilmesi bekleniyor. 68 yaşındaki teknik adamın Salı günü ise ülkesi Portekiz'e gideceği öne sürüldü.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Transfer

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