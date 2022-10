Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sırrı ne? İrfan Can Kahveci, Carlo Ancelotti ve 20 gol iddiası... "Lisansımı yırtarım..."

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 18. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 36. dakikada İrfan Can farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor, 48. dakikada Topalli'nin golüyle umutlanırken sahneye bir kez daha Batshuayi çıktı ve 49. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi takım, 67. dakikada Topalli ile bir kez daha farkı 1'e indirirken son bölümde üst üste goller geldi.

Fenerbahçe, 86. dakikada Valencia ve 88. dakikada Batshuayi ile bulduğu gollerle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan sarı-lacivertliler, 26 puanla liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

TRİBÜNLERDEN ALTAY'A DESTEK

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar kaleci Altay Bayındır’a destek tezahüratlarında bulundu. Son haftalarda oynanan mücadelelerde Fenerbahçeli taraftarlar kaleci Bayındır’a birçok kez tepki göstermiş, UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes ile oynanan maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç kaleciye sahip çıkarak, taraftarı uyarmıştı. İstanbulspor maçı öncesinde ise tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Altay Bayındır’a destek tezahüratlarında bulunurken yanındayız mesajı verdi.

KING 46 GÜN SONRA KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile karşılaştığı mücadelede Joshua King, 46 gün sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Norveçli golcü en son 15 Eylül’de Avrupa Ligi’nde Rennes ile deplasmanda oynanan ilk maçta oynamış, bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 5, Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Sarı-lacivertlilerin golcüsü Michy Batshuayi ise Başakşehir maçından sonra İstanbulspor karşısında da 11'de sahaya çıktı. Belçikalı yıldız, hafta arasındaki Rennes karşılaşmasına oyuna sonradan dahil olmuştu.

BATSHUAYI HAT-TRICK YAPTI

İstanbulspor karşısında 18, 49 ve 88 dakikalarda hat-trick yapan Batshuayi, Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürdü. Yıldız oyuncu, böylece bu sezon 6. Süper Lig maçında 5 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde ise 5 kez sahaya çıkan Batshuayi, 3 kez ağları sarstı.

SÜPER LİG'DE BİR İLK YAŞADI

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 39 maça çıkan ve 19 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez kafa golüyle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla takımının 3. golünü kaydeden Batshuayi, Süper Lig'de ilk kafa golünü atmış oldu.

5.5 YIL SONRA BAŞARDI

Karşılaşmayı hat-trick ile tamamlayan Batshuayi, 5.5 yıl sonra bir maçta 3 gol attı. Yıldız oyuncu, bu sezon her 60 dakikaya 1 gol sığdırmayı da başardı.

UĞUR MELEKE: FUTBOLUN YENİ SIRRI TAKTİKSEL MANİPÜLASYON

Jesus’un F.Bahçe’si Spaletti’nin Napoli’si gibi.

Futbol artık hatlar arası boşlukları bulmakla ilgili bir konu değil. Çünkü herkes doğru duruyor, bütüncül hareket ediyor, kısa mesafede oynuyor ve kimse bloklar arası kolay boşluk bırakmıyor. “Futbol artık oyuncular arasında boşluk bulmakla ilgili” diyor Spalletti. Oyuncular arası boşluk bulabilmek için de bir rakibinizi manipüle etmeli, alanını terk etmeye zorlamalısınız. Jesus’un Fenerbahçe’sinin sırrı da Spalletti’nin Napoli’siyle benzer. Geride pasla da, önde hücum presle de bir-iki rakibi manipüle ediyor ve alanını terk etmesini-hata yapmasını sağlıyorlar. Dün de pozisyonları ve golleri böyle buldular.

JESUS KARŞI HAMLE YAPMALI

Ancak Jesus’un özellikle Avrupa’da şunu unutmaması gerek: Rakipleriniz de artık sizin ofsayt taktiğinizi manipüle ediyor, bir oyuncunuzu kandırarak hattı bozmayı başarıyorlar. Perşembe Rennes, dün İstanbulspor ikişer örneğini izlettiler bunun. Jorge Jesus’tan bu konuda bir karşı hamle gelmesi gerekiyor artık.

TIPKI BiR KUŞ SÜRÜSÜ GiBi

İstanbulspor, Süper Lig’in en zayıf kadrosuna sahip olmasına rağmen iyi antrene edilen bir takım. Bloklar arası kolay boşluk vermiyorlar, bir kuş sürüsü nizamında hareket ediyorlar. Dün Fenerbahçe’nin yüksek savunma hattının arkasına Jetmir Topalli’nin doğru koşularıyla sarktılar, pozisyonlar buldular. Eğer İbrahim Yılmaz biraz daha dikkatli olsa, basit ofsaytlara düşmese takımı bir-iki net pozisyon daha bulabilirdi.

YEDiKLERi YEDiNCi KAFA GOLÜ

Ancak sizin takımınızın kalitesi-kapasitesi sınırlıysa detaylarda hata yapmamalısınız. Genç teknik adam Fatih Tekke’ye duran top savunması konusunda küçük bir eleştirim var. Dün 50’de Fenerbahçe maçtaki ilk kornerini kazandı ve Michy Batshuayi çok rahat bir kafa vuruşuyla attı golü. Üstelik bu sezon İstanbulspor ligde tam 7 kafa golü yemiş. Bunun sebebi biraz da şu alan savunması ısrarı gibi geliyor bana.

Gol olduğunda İstanbulsporlular birbirlerine bakıyorlardı alan kargaşası konusunda. Sizin oyuncu kadronuz hayali çizgilerle çizilmiş alanları tespit edebilecek kalitede ise elbette bu savunma modelini de uygularlar. Ama sanki çok başarılı değil bu konuda İstanbul savunması.

ENGİN KEHALE: İRFAN CAN KAHVECİ'YE ANCELOTTI CÜMLESİ LAZIM

Tıpkı Valverde gibi çok gol atabilir.

Fatih Tekke’nin yerinde olduğunuzu düşünsenize. Takımın başına gelmişsiniz, sadece birkaç antrenman yapabilmişsiniz. İlk maçınız ligin en formda takımına karşı. Esame listesine bakıyorsunuz: Ferdi, Alioski ki kanat oynasa şaşırılmayacak iki oyuncu. İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Emre Mor, Joao Pedro ve Batshuayi. Tekke “E insaf! En azından 3 savunma vardı.” dese birçoğumuz empati yaparız herhalde. İşin enteresanı, Fenerbahçe bu korkutucu görüntüsünü (bu hafta oynanmadan önceki Opta rakamlarına göre) topa sahip olmada lig dördüncüsü, isabetli pasta lig dokuzuncusu olarak yapıyor.

PAS YAPMA TAKINTISI YOK

Şu net: Fenerbahçe topa sahip olma ya da pas yapma ile takıntılı bir takım değil. Ama önde top kazanmada ligin lideri, hücuma başlangıç mesafesinde de ligin ikincisi. Sarı lacivertliler sadece ama sadece topu önde kapıp rakip kaleye olabildiğince çabuk gitmeye odaklı bir takım. Ve bunu yapabilecek fiziksel kapasiteye de sahip. Batshuayi’nin 3., İrfan Can ve Valencia’nın gollerinde aynı şablonu bir kez daha gördük.

İrfan Can demişken, ona da bir parantez açmak lazım. Sezon başında Carlo Ancelotti’nin bir cümlesi çok konuşuldu:

“Valverde bu sezon La Liga’da 10 gol atmazsa lisansımı yırtarım.”

Geçen sezon ligde 0 gol atmış bir oyuncu için çok cesur bir açıklama gibi gözükse de Fede bu sezon ilk 12 maçında 6 gol atmayı başardı. Belki Jesus’un da Ancelotti gibi bir açıklama yapıp, “İrfan Can 20 gole katkı yapmazsa lisansımı yırtarım” demesinin zamanıdır. İrfan Can, bu rakamlara ulaşması için gereken her türlü yeterliliğe sahip.

ALTAY’IN iŞi KOLAY DEĞiL

Jesus oyununda takım neredeyse rakip yarı sahada savunma yaptığı için arkaya düşen toplarda kalecinin pozisyon farkındalığı çok önemli. Altay, doğal olarak şu an her gelen ara topunda bir tereddüt yaşıyor. Bu da takıma zarar veriyor. Ne onun için ne Jesus için kolay bir durum değil. Taraftarın bu konudaki desteği çok önemli. Aksi takdirde sarı lacivertliler her seferinde 3 puana bu kadar kolay uzanamayabilir.