Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sanat eseri

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Jorge Jesus, Fenerbahçe ’de adeta bir sanat eseri yarattı. Sarı-Lacivertliler, tarihinde ilk kez Avrupa’da 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. Üstelik Portekizli hoca bunları başarırken, sürekli rotasyona gitti, Altay ve Szalai dışında kimsenin yeri garanti olmadı.

SADECE AVERAJI 16 TAKIMIN GOLÜNDEN FAZLA

Fenerbahçe henüz ligde lider değil. Bundan, zirvedeki Adana Demirspor’dan 1 maç eksik oynamış olmanın da etkisi büyük. Ancak birçok istatistikle, Jorge Jesus’un öğrencileri adeta tozu dumana katmış vaziyette. 9 hafta sonunda 28 gole ulaşan Sarı-Lacivertliler, bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Fenerbahçe’nin averajı (18) bile ligdeki 16 takımın attığı golden fazla! Maç başına 3.1 gol ortalaması tutturan Kanarya’ya en yakın takım olan Adana Demir’de bu rakam 2.1 olarak gerçekleşti. Fenerbahçe, Avrupa’nın 5 büyük ligi baz alındığında da gol ortalamasında sadece İngiltere’den Manchester City’nin (3.3) gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertliler ayrıca 37 net gol pozisyonu ve 19.56 xG ile bu alanlarda da açık ara zirvede.

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Fenerbahçeli oyuncular, girdikleri ikili mücadelelerin yüzde 51.9’unu (Konyaspor’la aynı) ve hava topu mücadelelerinin yüzde 57.8’ini kazanarak bu alanda da lider oldular.

26 OYUNCU OYNADI 19'U SKORA ETKİ ETTİ

Jorge Jesus’un belki de en çarpıcı başarısı, hemen her maçta kadroyu ciddi ölçüde değiştirmesine rağmen takımından hemen hemen aynı performansı alması. Bir tek Altay ve Szalai’nin 11’deki yeri değişmedi. Portekizli teknik adam, şu ana kadar ligde 26 farklı futbolcuya forma şansı tanıdı.

İnanılmaz bir şekilde bu oyuncuların tam 19’u skor katkısı sağladı. Kaleci Altay’ı dışarıda tutarsak, oynayan futbolcuların tam yüzde yüzde 76’sı ligde gol atmış ya da asist yapmış! Süper Lig’de krallık yarışının zirvesinde de bu sezon adeta bir gol makinesine dönüşen Enner Valencia var. Ekvadorlu yıldız, 10 kez fileleir sarstı.

En yakın rakibi ise 7 golü bulunan Antalyasporlu Haji Wright. Üstelik Valencia bu sayıya, Konya maçında henüz 22. dakikada kırmızı kart görmesine ve Kayseri karşısında cezası nedeniyle oynamamasına rağmen ulaştı! Tecrübeli yıldız ligde her 58 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.

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AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE DESTANI

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Avrupa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi D Grubu’nda Frankfurt ve Olympiakos’un arkasında kalan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bu turnuvada gruptan çıkamamıştı. Yoluna Konferans Ligi’nden devam eden Kanarya, burada da Çek temsilcisi Slavia Prag’a elenmişti.

Bu sezon Jorge Jesus, her ne kadar kendileri için lig şampiyonluğunun en önemli hedef olduğunu söylese de Avrupa Ligi’nde de tarihi bir başarı geldi. Kanarya, 3. torbadan girdiği B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.

Sarı-Lacivertliler, ilk kez Avrupa Kupaları’nda bir grup etabından 4 maç sonunda çıkmayı garantiledi! Üstelik bunu, birçok oyuncusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamamasına rağmen başardı. Ancak henüz iş bitmedi! Şimdi hedef, 27 Ekim Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak Rennes maçını da kazanıp grup liderliğini ve bu sayede son 16 turuna kalmayı garantilemek.

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9 MAÇTA 47 OFSAYT

Fenerbahçe’nin ofsayt taktiği, rakip hücum oyuncuları için tam anlamıyla kâbus oldu. Son Ankaragücü maçında Başkent ekibinin 2 golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ligde geride kalan 9 haftada Sarı- Lacivertliler, rakiplerini toplamda 47 kez ofsayta düşürdü! Bu tuzak, hemen her maçta işe yaradı. Fenerbahçeli oyunculari için ise ligde şu ana kadar sadece 10 kez yan hakemin bayrağı kalktı.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ FENER

iddaa Risk Yönetimi, Süper Lig’de bu sezonun şampiyonluğu için açıkladığı bahis oranlarını güncelledi. Ligin favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe’nin 3.00’lük oranı, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85’e indirildi. Galatasaray ’daki değişim 3.50’den 4.10’a, Trabzonspor’unki ise 5.00’ten 4.50’ye çekilerek yapıldı. Beşiktaş , 4.25’te sabit kaldı. Lider Adana Demir’in oranı 20.00, Başakşehir’in ise 8.00...