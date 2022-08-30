Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planını kendi oyuncusu bozdu! Konyaspor maçına damga vuran istatistik... "Onun yüzünden..."

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Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki zemin sıkıntısı sebebiyle Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin golünü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Konyaspor'da Ikpeazu'nun 90+6'daki şutunda top direkten döndü. Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 24 ve 54. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından namağlupluk ve gol yememe serisini sürdüren Konyaspor puanını 8'e çıkardı. Sezonun ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe ise 7 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon ve bu sezon hesaba katıldığında Süper Lig'de 17 maç sonra kaybetti.

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JOAO PEDRO SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro 71. dakikada oyuna girdi ve ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

KONYASPOR TERS GELİYOR

Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk defa rakibi karşısında üst üste iki iç saha galibiyeti aldı. 2019/20'den bu yana Fenerbahçe'nin Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu rakibi Konyaspor konumunda.

Süper Lig kariyerinde yabancı meslektaşlarını konuk ettiği 11 maçın hiçbirini kaybetmeyen İlhan Palut (7G 4B), son dört karşılaşmayı gol yemeden kazanmış oldu. Öte yandan Süper Lig'de Nisan 2021'den (5 maç) bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol atan Muhammet Demir, Fenerbahçe karşısında en son Aralık 2015'te gol sevinci yaşamıştı.

FERDİ KADIOĞLU VE İRFAN CAN TARTIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile İrfan Can Kahveci arasında sinirler gerildi. Sarı lacivertliler müsabakanın 83. dakikasında serbest vuruş kazanırken topun başına geçen İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nu savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top taca çıktı. Bu pozisyon sonrası iki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

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SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Engin Kehale ve Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

ENGİN KEHALE: İLHAN PALUT'UN AKIL OYUNLARI, JORGE JESUS'UN CESARETİ

Oyun aklı yüksek bir takım olan Konya’nın özellikle savunmadaki planları kusursuz işledi.

İlhan Palut’un Konyaspor’u, oyun aklı oldukça yüksek bir takım. Fenerbahçe’nin etkinliğini azaltmak için ana plan, yavaş oyun kurmak ve merkezde top kaybetmeden rakibin ritim bulmasını engellemekti. İlk yarının en çok pas yapan oyuncuları Calvo ve Hadziahmetovic olurken özellikle Bosnalı oyuncunun %95’lik pas isabeti, Fenerbahçe’nin rakibi hazırlıksız yakalamasını engelledi. Böyle olunca da sarı lacivertliler Arao’nun taca giden tek şutu ve rakip ceza sahasında sadece bir topla buluşma ile soyunma odasına gittiler. Valencia’nın kırmızı kartı da bu yüzden oyunun gidişatında önemli değişiklik yaratmadı.

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YAPMAK iÇiN CÜRET ET

Tottenham stadyumunun dört bir yanında, “Yapmak için cüret et” yazar. Jorge Jesus, durum ne olursa olsun cüret etmekten çekinmeyen bir teknik adam. Saha kenarındaki tavrı, duruşu, değişiklikleri hepsi bir bütün. Santrforun atıldı mı? Sahaya yenisini sür. Çünkü senin oyununu betimleyen en uçtaki oyuncun. Emre Mor beklediğin gibi top taşıyamıyor mu? Şut tehdidi olarak İrfan Can’ı sahaya sür, topu taşıması için de Osayi-Samuel’i.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDILAR

Jesus’un hamleleri Fenerbahçe’nin etkinliğini artırdı, üzerine bir de Adil’in kırmızı kartı eklenince ibre iyice sarı lacivertlilere dönecek gibiydi. Tam o sırada Muhammet Demir ve Bytiqi, şapkadan tavşan çıkartmayı başardılar. Muhammet’in öne doğru attığı adım ve sonrasında ters yöne kaçışı, Luan Peres’in rakibi değil topu takip etmesiyle birleşince Konyaspor’un golü geldi. Maçın son bölümü ise hem Fenerbahçe’nin neden hâlâ santrfor transferi için arayışta olduğunu, hem de Konyaspor’un neden hâlâ kalesini gole kapadığını doğrular nitelikteydi. Yerleşik savunmaya karşı ceza sahası içi etkinliğinden uzak bir F.Bahçe, bir kişi eksik olmasına rağmen kusursuz alan savunması yapan bir Konyaspor. Bundesliga, Ligue 1, Serie A ve Premier League’de şu anda gol yemeyen takım yok. Süper Lig’de ise Konya ve bir maçı bay geçen Başakşehir. İlhan Palut, Calvo ve Hadziahmetovic bu başarının mimarları.

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UĞUR MELEKE: LABORATUVAR ORTAMINDA BİR SÜPER LİG MAÇI

Dün saat 19’da bana Eskişehir’de oynanacak Konya-Fenerbahçe maçının nasıl geçmesini beklediğimi sorsanız, kıran kırana, eğlenceli, gollü bir müsabaka olurdu öngörüm... Olmadı. Çünkü saha adeta iki teknik adamın deneysel işler yaptığı bir laboratuvar hüviyetine dönüştü bir noktadan sonra. Sadece 22 dakika NŞA (normal şartlar altında) idi ortam. Sonraki yarım saat 11’e 10, son kırkta da 10’a 10 deneyini izledik iki antrenörün.

11’E 11 iKEN POZiSYON YOKTU

11’e 11 oynanan ilk 22 dakikada pozisyon yoktu, iki hocanın birbirini karşılıklı tarttığı bir müsabaka vardı sahada. Fenerbahçe’nin savunmasının çok öne çıktığını bilen Palut, defans arkasına uzun top talimatı vermiş. Ancak Szalai liderliğindeki Fenerbahçe savunması dengeyi hiç yitirmeyince 5 kez ofsayta düştü Konya bu bölümde.

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JESUS'UN AMACINI EMRE MOR BOZDU

Jesus’un pas trafiği yakalama amacını ise Emre Mor bozdu ilk çeyrekte. 6’da kötü pas... 9’da kayıp... 10’da kayıp... 15’te pas hatası... Emre’nin basit kayıpları yüzünden Fenerbahçe de atak sürekliliği sağlayamayınca iki takım da pek bir şey üretememiş oldu bu periyotta.

VALENCiA ATILDIKTAN SONRA YAPILAN DEĞiŞiKLiKLER DOĞRU

22’de Valencia atılıp Konya sayısal üstünlük sağladı ancak Jesus’un doğru değişiklikleriyle çok da boşluk vermedi misafir ekip bu bölümde. Savunma dörtlüye dönüp en uca yüksek top indirebilecek Serdar Dursun eklenince, dörtlünün beki rolünde zorlanacak Lincoln de çıkınca, 9 kişilik bir blok halinde doğru durdu sarı lacivertliler 22-52 arası.

SOĞUKKANLI KALAMADILAR

Maçın üçüncü ve son perdesiyse 10’a 10 oynanan kırk dakikaydı. Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut’un hamlelerinin daha iyi sonuçlar verdiği ve galibiyeti kazandıkları bölüm de burası. Özellikle 55-70 arası Konya, Guilherme-Bytiqi ile oyunu sola yığdı. Golü de bir sol kanat aksiyonuyla buldular zaten. Geriden pasla çıkma stratejisinden de vazgeçip basit top kaybı ihtimalini ortadan kaldırmak istedi İlhan Hoca. Kısmen başardığını da söyleyebiliriz.

Tabii ki 10’a 10 oynanan son 40 dakikada İrfan ve Mert başta olmak üzere bazı Fenerbahçeliler’in soğukkanlı kalamadıklarını, basit top kayıpları yaptıklarını da not etmek gerek.