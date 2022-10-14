Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un inanılmaz serisi! Tarihe geçti...

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca ile karşılaştı. AEK Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe 16. dakikada Joao Pedro'nun golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 Fenerbahçöe üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda ortada giden karşılaşmada AEK Larnaca 51. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Trickovski'nin vuruşunda Altay'dan seken top ağlara gitti ve skora denge geldi.

Değişikliklerle temposunu yeniden arttıran Fenerbhahçe 79. dakikada penaltı kazandı. Michy Batshuayi penaltıyı gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi. 86. dakikada bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe'de topun başına bu kez Enner Valencia geçti ancak vuruşunu kaleci Piric çıkardı. Maç 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

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Bu sonucun ardından 4 maç sonunda puanını 10'a çıkaran Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Rennes, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Puansız kalan Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

4 maçı 10'ar puanda geçen ve gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile Rennes, son iki hafta liderlik için yarışacak. Grubu lider bitiren takım play-off turunu atlayıp son 16 turuna geçecek.

GRUBUNDA NAMAĞLUP VE DAHA ÇOK GOL ATABİLEN YOK

Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.

JESUS'LA BİRLİKTE MUHTEŞEM SERİ

Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı. AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ

Portekizli teknik direktörün takımı formda performansını Spor Toto Süper Lig 'de de devam ettirdi. Lig ve Avrupa'da oynadığı maçlarda rotasyona gitmesine rağmen rakiplerine karşı genel olarak üstün bir oyun oynayan sarı-lacivertliler bu süreçte rakip fileleri 25 kez sarstı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

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