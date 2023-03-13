Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan yeni açıklama! Ayrılık iddialarına cevap...

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Fenerbahçe, ligde haftayı BAY geçtiği için tamamen Sevilla ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına kilitlendi.

İlk karşılaşmadaki 2-0’lık yenilgiyi telafi etmeye kararlı olan Sarı Lacivertliler’de, Jorge Jesus’la ilgili Brezilya basınında çıkan haberler tartışma yarattı.

Tecrübeli teknik adamın Brezilyalı bir gazeteciyle yaptığı görüşmede, “Benim için mayısa kadar beklemeniz gerek. Hepinizi kucaklıyorum” sözlerini kullanması, “Şimdiden ayrılığı planlıyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Fanatik'in haberine göre; Jorge Jesus, tartışma yaratan bu sözlerinin ardından sonunda suskunluğunu bozdu.

Portekizli çalıştırıcı, “Şu anda hepimiz tamamen Sevilla ile oynayacağımız rövanşa odaklanmış durumdayız. Böylesine kritik bir maç öncesinde böyle bir konunun gündeme gelmesi beni fazlasıyla rahatsız etti. Şu anda ne mayıs ayını ne de ayrılığı düşünüyorum. Benim tek düşüncem Fenerbahçe’de başarılı olmak. Hem Avrupa’da yola devam etmek hem de ligde şampiyon olmak için odaklandık” ifadelerini kullandı.

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TUR İMKANSIZ DEĞİL!

Deneyimli çalıştırıcı, rövanşla ilgili olarak ise, “Eğer İspanya’daki maçın ilk 45 dakikasında ortaya koyduğumuz futbolu bir kez daha sergilersek, bu kez gol konusunda da daha iyi olacağımıza eminim. 2-0’dan sonra turu geçmenin zor olduğu bir gerçek ancak imkansız da değil. Gerekli çalışmaları ve planları yapıyoruz. Taraftarımız önünde muhteşem bir geri dönüşe imza atacağımıza inanıyorum” dedi.