Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan transfer açıklaması! "Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim"

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Sarı lacivertlilerin yeni teknik patronu, yeni sezon hazırlıklarını başlatmak için İstanbul'a gelirken havalimanında açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından A Bola'ya konuşan Jorge Jesus, yüksek beklentilere sahip olduklarını belirtirken "Yeni bir projeye başladığımızda her zaman yüksek beklentilere sahibiz, her zaman buna inanıyoruz. Suudi Arabistan, Brezilya ve şimdi sıra Türkiye'de. Bizi çok seven bir kulübe ve ülkeye gidiyoruz." diye konuştu.

Portekiz'de bazı futbolcuların transferde adının sarı lacivertli takımla anılıyor olmasıyla ilgili soruya yanıt veren Jorge Jesus, "Eğer mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim. Ama herkesin de bildiği gibi finansal fair play nedeniyle Fenerbahçe'nin durumu kısıtlı. Bu yüzden seçimler yapacağız ve fazla zamanımız yok, pazartesi günü sezonu açıyoruz. Yeni proje için merak doluyum ve işleri mümkün olan en kısa sürede düzenlemeye çalışacağız" dedi.

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Sarı lacivertli takımı seçmesindeki faktörlerden birinin, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olması olduğunu kaydeden Jesus, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü. Bu yüzden bu projeyi seçtim çünkü Fenerbahçe yeniden şampiyonluk kazanacak bir kulüp. Ayrıca, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek, bu da seçimimde etkili bir faktördü" ifadelerini kullandı.