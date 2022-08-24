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Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Szalai ve Osayi-Samuel açıklaması!

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#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus
Son Dakika: Fenerbahçede Jorge Jesustan Szalai ve Osayi-Samuel açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 15:26

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Austria Wien mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

Benim futbola bakış açıma göre futbolda asla tek bir yol yok. Tüm kolektif sporlarda takımlar maç içerisinde sürekli sistem değiştiriyor. Futbolda da bunu anlayamayan hoca gelişemez. Çalıştığımız birden fazla sistem var ve iyiye gidiyoruz.

Yabancı sınırı benim alışık olduğum bir durum değil. Portekiz'de böyle değildi ancak Türkiye'de buna alışmalıyım. Avrupa maçlarında bu durum daha kolay. Elimizdeki oyuncular hakkında 2 haftada bir karar verip, kimlerin devam edeceğini göreceğiz.

Szalai ve Osayi-Samuel'e teklif var mı?

Szalai ve Osayi-Samuel hakkında teklif olduğuna dair bir bilgim yok. Her oyuncumuz bizim için değerli. Ben isterim ki hiçbir oyuncu takımdan ayrılmasın. Ancak tabii ki transfer sezonu kapanmadan önce belli kararlar almamız gerekecek.

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"Sadece küçük takımlar hafta 1 maç yapar"

Eğer büyük bir takımsanız, Avrupa'da olmanız gerekir. Aynı zamanda yarıştığınız ligde de şampiyonluğa oynamalısınız. Ancak küçük takımlar, haftada 1 maç yapar. Büyük takımların, Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor.

Forvet sözleri

Çalıştığım takımlardaki oyuncular hep gol kralı oldu. Valencia'yı da buraya gelmeden önce tanıyordum. Çok özel bir oyuncu ve çok hızlı. Ekvador milli takımından izin hakkı olmasına rağmen erken döndü ve çalışmalar yaptı. Bu da ona olumlu yansıdı. Biz kadro planlamamızda 5 forvet oyuncusu istiyoruz ve şu an elimizde 4 tane oyuncu var. Yani yeni bir forvet oyuncusunun gelmesi, bizi olumsuz etkilemeyecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jorge Jesus

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