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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra yetki Joao de Deus'ta

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Joao De Deus
Son dakika: Fenerbahçede Jorge Jesustan sonra yetki Joao de Deusta
Süleyman Arat

45 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün en büyük yardımcısı olacak. Fenerbahçe’nin yeni teknik ekibinde görev dağılımı netleşmeye başlıyor. Mario Branco takım koordinatörü olurken, birinci yardımcı Joao de Deus, Jorge Jesus’un olmadığı zaman Samandıra’da en yetkili isim olacak.

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İstanbul’a önceki gece gelerek Samandıra’da çalışmalara başlayan Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un ekibinde görev dağılımı da netleşmeye başladı. Kilit ismi olarak öne çıkan Mario Branco’nun takım koordinatörlüğü görevini üstleneceği öğrenilirken teknik heyet ile yönetim arasında köprü görevi yürütecek.

GÜVENi TAM

Yeni gelen ekipte en önemli isim olarak Joao de Deus öne çıkmakta. Jesus’un en güvendiği isim olan ve 11 yıldır birlikte çalıştığı 45 yaşındaki Deus, Portekizli teknik adamın fikirlerine en çok saygı duyduğu isim. Deneyimli teknik direktörün çeşitli nedenlerle olmadığı günlerde de takım birinci yardımcı konumundaki Deus’a emanet olacak. 

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Joao De Deus

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