Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Joao Pedro'dan önemli açıklamalar! Kim Min Jae ve Bruma sorusuna flaş cevap...

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk haftasında Dinamo Kiev ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

JOAO PEDRO: TARAFTARIN NE KADAR TUTKULU OLDUĞUNU GÖRDÜM

Dinamo Kiev ile önemli bir maça çıkacağız. Rakibi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Önemli bir turnuva, gücümüzü göstermek istiyoruz. Her stadyum farklıdır ama ben buraya geldiğim andan itibaren taraftarlarımızın ne kadar tutkulu olduğunu gördüm. Oynamadığım zaman da bunu fark etmiştim ama gol attığımdaki duygular çok farklıydı. Taraftarlarımızın ne kadar tutkulu olduğunu sonuna kadar hissettim. Taraftar, çok tutkulu ve takıma bağlı. Farklı bir atmosfer. Taraftarımızın desteğiyle birlikte gruplara galibiyetle başlamak istiyoruz.

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"EN KISA SÜREDE EN İYİ DURUMUMA ULAŞMAK İSTİYORUM"

Son yıllarda sakatlık yaşamamıştım, uzun süre sahalardan uzak kalmamıştım. Buraya geldiğinde sakatlık yaşadım ve takımdan ayrı kaldım. Kolay bir dönem değildi. İlk maçına deplasmanda çıktım ama ideal durumda değildim. En kısa sürede en iyi durumuma ulaşmak istiyorum.

O dönem elenmek üzücü olmuştu çünkü önemli bir turnuvaydı. O turnuvaya katılmak için çok istekliydik ama olmadı. Şimdi farlı bir turnuvada karşılaşacağız. Burada başarılı olmak istiyoruz. Elimizden geleni yaparak kazanmak istiyoruz.

Forvetteki rekabetle ilgili soruyu hocamıza sormanız lazım. Hepimiz birbirimizi yukarıya çekeceğiz. Sahadaki rekabet takım için her zaman iyidir.

JORGE JESUS: KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Bu gruptan çıkmak için yeterli kalitemiz ve hırsımız var. 1 ay öncesine kadar daha güçlüyüz. Grupta 3 takımın dengeli olduğunu düşünüyorum. Rennes, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"ELİMİZDEKİ EN İYİ SAVUNMA OYUNCUSU KIM MIN JAE AYRILDI"

Oyuncularınızla bire bir çalışma imkanı bulduğunuzda onları daha yakından görebiliyorsunuz. Elimizdeki en iyi savunma oyuncusu Kim Min-Jae takımdan ayrıldı. Transfer dönemi ısa süre içerisinde bitecek ve herkes elindeki kadrolarla yoluna devam edecek. Biz de bunun için çalışıyoruz.

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"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ LİGİ KAZANMAK"

Bizim en büyük hedefimiz ligi kazanmak. Ben buraya bu yüzden geldim. Şu anda Türkiye Ligini daha iyi tanıyorum. Rakiplerimiz de çok iyi yatırım yaptılar. Ama Avrupa'da toplanan puanlar sadece bizim için değil Türkiye puanı için de önemli. Sıralama ülke futbolunun kalitesini yansıtmıyor. Bunu da iyileştirmek Avrupa'daki takımların elinde. Yoksa bir sonraki şampiyon yine Şampiyonlar Ligi için eleme turları oynayacak. Bu benim için yeni bir durum değil. Daha önce de Avrupa kupaları için listeler yaptık ve bazı oyuncuların dışarıda kalması gerekti. Elimizdekilerin en iyisini seçmek durumundayız ve ben de bunu yaptım.

BRUMA CEVABI

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Bruma grup aşaması listesine dahil edilmedi. Grupta 6 maç oynayacağız. Kendisi bir aylık sakatlıktan çıktı. Ligde 14 yabancı seçmemiz lazım, Portekiz'de bu sayı 17'ydi. Bruma son dönemde sakattı bu yüzden liste dışında olmasını düşündüm. Gruptan çıktığımızda listeye dahil olabilir. Mevcut koşullarda elimizdeki en iyileri seçmemiz gerekiyor. Be de bunu yaptım.

Kurada tekrar Dinamo Kiev ile eşleştik. Futbolda her zaman ikinci şans ayağınıza gelir. 1 ay önceye göre daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Önceki maçlarda futbolda çok sık olmayan şeyler başımıza gelmişti. Bu maça rövanş olarak bakmıyoruz, grup aşaması maçı olarak bakıyoruz. Her zamanki gibi rakiplerimize saygı gösteriyorum.

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"ASLINDA 3'LÜ DEĞİL 4'LÜ OYNUYORUZ"

Bizim oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Sistem değişikliği değil daha fazla çalışmamız etkili oldu. Oyuncularım beni daha fazla anlıyor, ben de onları daha iyi tanıyorum. Sistem değişikliği değildi etken. Aslında 3'lü değil 4'lü oynuyoruz. Taktiksel olarak farklı oynadığımız anlar oluyor. Atak yaptığımız zaman arkada üçlü kalıyoruz ama hücumdayken de bakmanız lazım. Sahada oynadığımız sistem maçın anına kadar değişebiliyor.

BATSHUAYI HAZIR MI?

Batshuayi bir haftadır bizimle çalışıyor. Hem ofansif hem defansif olarak bizim isteklerimize ayak uydurmaya gayret ediyor. Bizim isteklerimiz için zamana ihtiyacı var. Kadromuzda 4 daha santrforumuz var, ben hep bu sayıda santrfor istemişimdir. Elimde bu kadar kaliteli oyuncu olduğu için mutluyum. Kim oynarsa oynasın kalitemiz düşmüyor.

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