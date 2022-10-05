Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve İsmail Yüksek'ten flaş açıklamalar! Avantajını açıkladı... "Bizi öngöremiyorlar..."

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında AEK Larnaca ile oynanacak mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İSMAİL YÜKSEK: JORGE JESUS İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM

Çok çalışıyorum. Jesus hocam ve yardımcılarının katkısı yanı sıra mental ve fiziksel olarak çalıştığım bir ekibim var. bu yaz 3 gün tatil yaptım. Daha yolun başındayım. Şu anda işler iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımla iyi işler yapıyoruz. Umarım bunu yolun sonuna kadar götürürürz. Avrupa veya lig fark etmiyor. Takımda çok iyi bir rekabet var., herkes çok iyi çalışıyor. Bunda hocamızın katkısı büyük. İyi bir arkadaşlık ortamı var, bu da sonuçlara yansıyor.

Hocamız ve ekibi çok tecrübeli. Biz de çok şanslıyız onlarla çalıştığımız için. Bana dokunuşları çok oldu. İlk defa bu mevkide oynuyorum ve bana inanılmaz katkı sağlıyor. Kendisinin tecrübesini ve çıkarttığı oyuncular biliyoruz. Onun istediklerini yaparak kendimi geliştirmek istiyorum.

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Oynayamadığım dönemler benim için zor oldu. Ben hiçbir zaman pes etmeyen bir futbolcuyum. Oynayıp oynamamak önemli değil, önemli olan takıma katkı sağlamak. Takımda inanılmaz bir arkadaşlık ve beraberlik ortamı var. Her şey çok iyi gidiyor.

JORGE JESUS: RAKİPLERİMİZ BİZİ ÖNGÖREMİYOR

İki takım için de önemli bir maç olacak. Rakibimiz grupta Dinamo Kiev'i yenerek yarışta olduğunu gösterdi. Yarın taraftarlarımızın da yardımıyla galip gelmek istiyoruz. Rakibimiz çok tanınmasa da iyi oyuncuları var. Zorluklar olacaktır ama biz bu zorlukları yenmek için çalışacağız.

Rakiplerin taktiklerimizi okuyamamaları bir avantaj bence. Nasıl bir oyun oynayacağımızı öngöremiyorlar. Her maçta farklı oyuncular kullanmamızı çözemiyorlar. Bu da bizim için avantaj. Riskli bir maç olabilir ama biz bunun bilincinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kaliteli oyuncuları var siz de göreceksiniz. Yarın kazanırsak gruptan çıkmak için önemli bir adım atmış olacağız.

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Lig veya Avrupa olsun her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada gösterip maçı kazanmaya çalışacağız. Fiziksel yorgunluk yaratıyor ama hem fiziksel hem de taktiksel anlamda iyi durumda olup rakibimizi şaşırtmak için çalışıyoruz. Her takım deplasmanda oynadığında gol atmakta zorlanabilir. Manchester City de olsa Real Madrid de olsa deplasmanda gol atmakta zorlanabilirsiniz. Şu anda ligde en çok gol atan takımız. Deplasmanda daha fazla gol atarsak bizim için daha iyi olabilir.

İsmail'in oynaması Avrupa'ya özel değil. Arao ve o dönüşümlü oynuyor. Kendisine Avrupa maçları denk geldi. Yarın da öyle olacak ve İsmail oynayacak.