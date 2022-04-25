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Son dakika: Fenerbahçe’de Jorge Jesus taktiği! Gizli tutulmuş, meğer Joachim Löw...

#Fenerbahçe#Transfer#Jorge Jesus
Son dakika: Fenerbahçe’de Jorge Jesus taktiği Gizli tutulmuş, meğer Joachim Löw...
Süleyman Arat

Teknik direktör arayan F.Bahçe’de Joachim Löw artık birinci seçenek değil. Joachim Löw’ün kulüp deneyimi çok sınırlı; 2006’dan bu yana sadece Almanya Milli Takımı’nda çalıştı. Jorge Jesus ise Portekiz’in devleri Benfica, Sporting dahil 12 farklı kulüpte görev yaptı ve 16 kupa kazandı. Jesus, ülkesi Portekiz’in dışında Brezilya ve Suudi Arabistan liglerindeki takımlarına da şampiyonluklar yaşattı.

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Fenerbahçe’de geçtiğimiz ocak ayından bu yana devam eden gelecek sezonun teknik direktörü arayışında ibre Joachim Löw’den Jorge Jesus’a döndü.

Jesus’un, hafta içinde teknik ekibi ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp, “Yeni bir hedef için toplandık” mesajını yazmasının ardından, başkan Ali Koç’un cumartesi günü Lizbon’a gitmesi, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu ortaya koydu.

Peki, aylarca Löw ile görüşüp anlaşmaya çalışan sarı lacivertli yönetim neden Jesus’u tercih etmeye başladı? Bu sorunun cevabını 5 maddede açıklamak mümkün:

Son dakika: Fenerbahçe’de Jorge Jesus taktiği Gizli tutulmuş, meğer Joachim Löw...

İlk günden itibaren birinci hedefti

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1- İlk günden beri başkan Ali Koç’un ilk teknik direktör adayı Jorge Jesus’tu ancak bu hedef gizli tutuldu. Joachim Löw adı özellikle ön plana çıkarılarak Jesus’a ‘alternatifsiz olmadığı’ mesajı verildi ve bu sayede Portekizli teknik adamla yapılan transfer görüşmelerinde Ali Koç’un eli güçlendi.

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Löw, 16 yıldır kulüplerden uzak

2- Joachim Löw’ün kulüp takımı çalıştırma tecrübesinin az olması. Bütün kariyerinde 6 kulüp (Stuttgart, Fenerbahçe, Karlsruhe, Adanaspor, FC Tirol, Austria Wien) çalıştıran Löw, 2006-2021 yılları arasında sadece Almanya A Milli Takımı’nda yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştı.

5 aydır net bir yanıt veremedi

3- Ali Koç, direkt veya dolaylı olarak Joachim Löw ile defalarca görüştü. Karşılıklı maddi ve manevi istekler masaya yatırıldı, gereken her şey konuşuldu. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Alman teknik direktörün bir türlü imza atmaya yanaşmaması başkan Ali Koç ve yönetimini bezdirdi.

Jesus 12 takımda 16 kupa kazandı

4- Löw’ün sınırlı sayıdaki kulüp takımı teknik direktörlüğü tecrübesine karşın Jesus’un bu alanda engin bir deneyime sahip olması. 67 yaşındaki Portekizli teknik adamın 32 yıllık kariyerinin tamamı kulüplerde geçti. 12 ayrı kulüpte çalışan Jesus, toplam 16 kupa kazandı.

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Portekiz dışında da başarılı oldu

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5- Portekiz’in en büyük kulüplerinden Benfica ve Sporting’de toplam 11 kupa kaldıran Jesus, ülkesi dışında çalıştığı takımlarda başarılı oldu. Flamengo’ya 1’er Libertadores, Sudamericana, Brezilya Ligi ve Brezilya Süper Kupası kazandıran Jesus, Al-Hilal’a da Suudi Arabistan Süper Kupası şampiyonluğu yaşattı. Üstelik Jesus bu kupaları birer sezonda kazandı. 

JESUS’UN ÇALIŞTRDIĞI TAKIMLAR (12)

· Amora · Felguerias · Estrela, · Vitoria Guimaraes · Moreirense · Leirira · Belenenses · Braga · Benfica · Sporting · Al-Hilal (Suudi Arabistan) · Flamengo (Brezilya)

KAZANDIĞI KUPALAR (16)

· 3 Portekiz Ligi (Benfica)

· 6 Portekiz Lig Kupası
(5 Benfica, 1 Sporting)

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· 2 Portekiz Süper Kupası
(Benfica, Sporting)

· 1 Libertadores Kupası
(Flamengo)

· 1 Sudamericana Kupası
(Flamengo)

· 1 Brezilya Süper Kupası
(Flamengo)

· 1 Suudi Arabistan Süper Kupası
(Al-Hilal)

· 1 Brezilya Ligi

JOACHiM LÖW’ÜN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR (6)

· Stuttgart · Fenerbahçe · Adanaspor · FC Tirol Innsbruck · Austria Wien (Avusturya) · Almanya Milli Takımı

KAZANDIĞI KUPALAR (4)

· 1 Dünya Kupası
(Almanya)

· 1 Konfederasyonlar Kupası
(Almanya)

· 1 Almanya Kupası
(Stuttgart)

· 1 Avusturya Ligi
(FC Tirol)

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