Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus ön libero için 3 isim verdi! William Carvalho, Willian Arao ve Vinicius Souza | Transfer haberi

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de futbolcuları yeni sezona hazırlamak için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yoğun bir mesai harcamaya başlayan teknik direktör Jorge Jesus yeni takımın kadrosunu oluşturmak için de ciddi bir efor sarf ediyor. Portekizli teknik adamın belirlediği listede yer alan Lincoln Enrique ve Bruma ile anlaşma sağlanıp 2 oyuncu da takımla antrenmanlara başlarken, yönetim şimdi de ön libero konusunda yoğun bir görüşme trafiği içinde.

RAKAM YÜKSEK BULUNDU

Jesus’un formatında çok önemli bir görev üstlenen saha içi lideri olacak ön libero transferi için üç isim öne çıkıyor: William Carvalho, Willian Arao ve Vinicius Souza. Bu üç oyuncudan birinin alınması için görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetimi, transferi hafta başına kadar yetiştirmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

William Carvalho:

Jorge Jesus’un eski öğrencilerinden olan Carvalho 3 aday içinde 16 milyon Euro ile en yüksek değere sahip olan isim. Portekiz Milli Takımı’nın formasını giyen ve Betis’in en kritik oyuncularından biri olan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 49 resmi karşılaşmada takımının formasını giydi.

Willian Arao:

Jesus’un Flamengo’daki kadrosunda da yer alan ve piyasa değeri 7 milyon Euro olan 29 yaşındaki futbolcu Baroni’ye benzetilirken 31 Aralık 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Vinicius Souza:

Belçika 2. Ligi’nde Lommel forması giyiyor. City Group’un oyuncusu. Futbol direktörü Mario Branco’nun da City Group’la iyi ilişkileri içinde olması Souza’yı bir adım öne çıkarıyor.