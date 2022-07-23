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Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus öğrencilerine taş çıkarttı

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Antrenman

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bugünkü antrenmanın bir bölümünde hafif tempolu koşu yapan öğrencilerine eşlik etti. Futbolcularla birlikte bir süre ter atan Portekizli çalıştırıcı, uygulamalı göstererek oyuncularından bir takım ısınma hareketlerini yapmalarını istedi.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 27 Temmuz Çarşamba akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu ve ısınma hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in tedavilerine edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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JORGE JESUS ÖĞRENCİLERİNE EŞLİK ETTİ

Teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanın bir bölümünde hafif tempolu koşu yapan öğrencilerine eşlik etti. Futbolcularla birlikte bir süre ter atan Portekizli çalıştırıcı, uygulamalı göstererek oyuncularından bir takım ısınma hareketlerini yapmalarını istedi.

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Fenerbahçe forması giyen futbolcuların bu esnada bir hayli keyifli oldukları ve zaman zaman gülüşmelerin yaşandığı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bu anlar kısa süre içinde onbinlerce etkileşim aldı.

 

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Antrenman

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