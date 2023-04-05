Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararı verildi! Ali Koç'un genel kurul düşüncesi...

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Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus ile başkan Ali Koç’un geleceği ve alacakları karar konuşulmaya başladı. Öncelikle Jesus ile başlayalım...

Portekizli teknik direktör ile Ali Koç arasında dün öğlene kadar hiçbir temas olmadı. Ancak öğleden sonra başkan Koç ve yönetici arkadaşları Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek, sezon sonuna kadar Jesus’a destek olacaklarını gösterdiler.

Yönetimde de Jesus’un gönderilmesi gibi bir gündem oluşmadı.

Peki Jorge Jesus görevinden istifa eder mi? Bu seçenek de çok olası gibi görünmüyor.

Gelelim tazminat konusuna... 1 yıllık sözleşmesi var Jorge Jesus’un. 2 ay sonra sona erecek. Yani görevine son verilse dahi 2 aylık alacağını tahsil edebilir. Ama görünen o ki, Jorge Jesus ile sezon sonuna kadar devam edilecek.

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KOÇ GENEL KURUL KARARI ALABiLiR

Başkan Ali Koç’un nasıl bir karar alacağı da kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri.

Alınan sonuçlardan sonra Koç’un çok üzgün olduğu şüphesiz. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar böyle bir ihtimalin üstünü çiziyorlar. Ama Koç’un genel kurula giderek, ‘güven tazeleme’ gibi bir seçeneği de var. Şu ana kadar yönetim kurulu bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmış değil. Fenerbahçe’de gündemin en sıcak iki maddesi ile ilgili son gelişmeler bunlar.