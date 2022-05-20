Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için seyahat planı yapıld! Flaş transfer iddiası! Gelirse ilk hamlesi...

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Jorge Jesus’un son görüşme için İstanbul’a gelmeye hazırlanması, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla heyecanlandırdı. Salı günü Ali Koç ile video konferans görüşmesi gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, ailesiyle birlikte İstanbul seyahati planladı.

Burada yapılacak son görüşmede tarafların anlaşma sağlaması ve artık imzaların atılması bekleniyor. Ardından 67 yaşındaki teknik adamın yoğun mesaisi başlayacak. Sezon öncesi planlaması, takımdan gönderilecek isimlerin belirlenmesi ve en önemli yapılacak transferler. İşte detaylar...

GÖRÜŞMELERDE YENİ ADIMLAR ATILDI

Sarı lacivertlilerde gelecek sezon takımın başında olacak isim henüz açıklanmazken uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Jorge Jesus'la sözleşme konusunda yeni adımlar atıldığı belirtildi.

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Jorge Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique, deneyimli antrenörün Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştığına yönelik bir açıklama yapmış ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak sözler kullanmıştı.

AVUKATI TRANSFER ATEŞİNİ YAKMIŞTI

Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Jesus, Fenerbahçe’den teklif aldı ve sundukları projeyi daha iyi anlamak konusunda istekli. Bu konu dışında, tartışılması gereken bazı detaylar var ancak bu konu hakkında konuşamam." sözleriyle transfer ateşini yakmıştı.

Luis Miguel Henrique, Portekizli hocanın Türkiye dışında Güney Amerika’dan da teklif aldığını belirterek sürpriz bir imzaya da açık kapı bırakırken "Jorge, bugüne kadar hiç Milli Takım çalıştırmadı. O, günlük çalışmayı seven bir teknik direktör. Fenerbahçe, Türkiye’de şampiyonluğa oynayan bir kulüp ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Brezilya Milli Takımı, onun için kendisinin de söylediği gibi bir istisna olabilir” dedi.

İlk teklif yüzde 50’si

Portekizli teknik adamın yeni sezonda Çubuklu formayla görmek istediği ilk oyuncu Gabigol... Fanatik'in iddiasına göre; Brezilyalı golcü yönetiminde radarında olan isimlerin başında geliyor. Jorge Jesus, Fenerbahçe ’ye imzayı attıktan sonra ilk iş olarak Flamengo’dan eski öğrencisinin transferi için girişimlere başlayacak. Tecrübeli teknik adam, kendisini çok seven Gabigol’u Sarı-Lacivertli formayı giymeye ikna etmeye çalışacak. Yönetim ise yıldız oyuncu için 17.5 milyon Euro ödeyen Flamengo’yla orta yolu bulmaya çalışacak. İlk formül, bonservisinin yüzde 50’sini alıp, Gabigol’ü Avrupa’da parlatarak değerini katlamak.

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Bir kez daha Avrupa

Gabigol’ün ilk Avrupa macerası büyük hayal kırıklığıyla geçmişti.19 yaşındayken İnter’e transfer olan Sambacı, buradaki vasat performansı sonrası 1 sezonda Benfica’da kiralık oynadı. Yıldız futbolcu ancak bekleneni veremeyince ülkesine geri döndü. Artık çok daha tecrübeli olan 25 yaşındaki golcü, bir kez daha Avrupa’da şansını denemek istiyor. Bunu, çok sevdiği ve yakından tanıdığı Jorge Jesus’un takımında yapmak isteyebilir. Gabigol’ün en büyük ikilemi, kasımdaki Dünya Kupası’na kadar ülkesinde kalıp Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin daha çok gözü önünde olmak.