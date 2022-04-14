Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi! Bütçe konusunda...

#Joachim Löw#Fenerbahçe#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede Joachim Löw gelişmesi Bütçe konusunda...

Yeni sezona tecrübeli ve kariyerli bir teknik direktörle başlamak isteyen Fenerbahçe'de, Joachim Löw konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Haberin Devamı

Gelecek sezon takımın başına getirilecek isim henüz netleşmeyen Fenerbahçe'de en ciddi adaylardan olan Joachim Löw konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İsmail Kartal'ın son dönemde takımda düzeni sağlaması, oynanan pozitif futbol ve ligde 2. sıraya yerleşme sarı-lacivertli camiada takdirle karşılanmasına karşın tecrübeli teknik adamla yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dünyaca ünlü isimlerle görüşen ve yoğunluğunu Jorge Jesus ile Joachim Löw'e veren Fenerbahçe'de Löw ihtimali giderek azalmaya başladı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçenin kaderini belirleyecek karar İsmail Kartal, Emre Belözoğlunun yaşadığını mı yaşayacakFenerbahçe'nin kaderini belirleyecek karar! İsmail Kartal, Emre Belözoğlu'nun yaşadığını mı yaşayacak?Haberi görüntüle

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Joachim Löw ile şu ana dek bütçe konusunda anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe'nin Löw'le yeni görüşme yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joachim Löw#Fenerbahçe#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı