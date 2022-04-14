Son Dakika: Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi! Bütçe konusunda...

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Gelecek sezon takımın başına getirilecek isim henüz netleşmeyen Fenerbahçe'de en ciddi adaylardan olan Joachim Löw konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

İsmail Kartal'ın son dönemde takımda düzeni sağlaması, oynanan pozitif futbol ve ligde 2. sıraya yerleşme sarı-lacivertli camiada takdirle karşılanmasına karşın tecrübeli teknik adamla yola devam edilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dünyaca ünlü isimlerle görüşen ve yoğunluğunu Jorge Jesus ile Joachim Löw'e veren Fenerbahçe'de Löw ihtimali giderek azalmaya başladı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Joachim Löw ile şu ana dek bütçe konusunda anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe'nin Löw'le yeni görüşme yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.