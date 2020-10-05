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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek transferi yattı! Menajeri...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek transferi yattı! Menajeri...
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Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek'in tecrübe kazanması için kiralanması Kocaelispor ile görüşmeler devam ederken bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Genç futbolcunun menajerinin yüksek ücret istemesi nedeniyle Körfez ekibi transferden vazgeçti.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Kocaelispor’un transferinde sona yaklaştığı Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek’in Kocaelispor’a imzası gerçekleşmedi.

Dün Ankara’daki menajeri Emrah Bozkurt ile görüşen yönetim kurulu Bozkurt’un talep ettiği rakamda ısrar etmesi üzerine İsmail transferinden vazgeçti.
Transferi menajeri bozdu

1 milyon lira isteyen Emrah Bozkurt’a teklif edilen rakam bonuslarla birlikte 700 bin liraydı. İsmail ile Boluspor ve Balıkesirspor yakından ilgileniyor. Futbolcunun Boluspor’a kiralanma ihtimali bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe, Gölcükspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giyip, 8 gol atmıştı ve Trabzonspor ile Antalyaspor'un da transfer listesine girmişti. (Fanatik)

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