Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Michy Batshuayi kararı! Twente maçı öncesi UEFA listesinde yapılan değişik açıklandı...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan kritik bir Michy Batshuayi kararı geldi.

Deneyimli teknik adam, sarı lacivertli takımın Twente müsabakası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği son antrenmanda Belçikalı golcüyü ilk 11'de denedi. Dzeko sonrası yedek kalmaktan memnun olmayan oyuncusunu kaybetmek istemeyen Kartal, Twente mücadelesine Michy Batshuayi ile başlayabilir.

FENERBAHÇE'DEN UEFA LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Fenerbahçe, Twente maçı UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiğini resmen açıkladı.

BATSHUAYİ VE İSMAİL KARTAL ARASINDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe’nin 5-0 galibiyetiyle sonuçlanan FC Zimbru Chisinau maçında, oyuna son 6 dakikada giren Batshuayi’nin aşırı hırsı ve oynama isteği Samandıra’da ilk nasihati alan futbolcu olmasına neden olmuştu.

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Mücadelenin 84. dakikasında Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdiği için hayli mutsuz ve sinirli olduğu gözlenen Batshuayi maç sonu takımın taraftarla bütünleşerek yaşadığı sevince katılmamış ve soyunma odasına gitmişti.

Batshuayi kendisini çevirip sahada tutmak için çabalayan takım arkadaşı İsmail Yüksek’i de itip elinden kurtulmuş ve takım taraftarla iç içe sahada eğlenirken koşarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Batshuayi ile bir konuşma yapan İsmail Kartal, bir oyuncusunun bu denli oynama isteğiyle ve hırsla dolu olmasının iyi bir şey olduğunu, ancak bunu bir çizgide tutmayı başarmak gerektiğini belirtmişti.

Tecrübeli teknik adamın Belçikalı yıldıza, herkesin takımın bir parçası olduğunu, uzun ve yoğun maç trafiğinde her futbolcuya önemli görevler düşeceğini bu yüzden küsme, isyan gibi davranışların yanlış olacağını söylediği ifade edilmişti.

Görüşmede Batshuayi’ye FENERBAHÇE için çok önemli bir isim olduğu vurgulanmış ve takımdaki farklı tipte golcülerden biri olduğu belirtilerek, “Sensiz şampiyonluğun gelmesi zor, bizim için önemlisin" denildiği kaydedilmişti.

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