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Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Joachim Löw resti iddiası!

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Joachim Low
Son Dakika: Fenerbahçede İsmail Kartaldan Joachim Löw resti iddiası

Fenerbahçe'nin yeni sezon için Joachim Löw ile görüşmelere başlamasının ardından İsmail Kartal'ın sarı lacivertli yönetime rest çektiği iddia edildi.

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Trabzonspor maçında stada gelmeyen başkan Ali Koç, mücadelenin ardından Almanya'ya gitme kararı aldı. Löw ile görüşecek olan Ali Koç'un yeni sezon için hocaya imza attırması beklenirken İsmail Kartal'dan da yönetime rest geldi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, yeni sezon için Löw ve Jesus isimleriyle görüşürken, İsmail Kartal'ın kulüpteki geleceği belirsiz. Herkes "Löw gelirse Kartal yardımcısı olur" tezini ortaya atıyor ancak tecrübeli hocanın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği kaydedildi.

İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili sezon sonunda Başkan Ali Koç ile görüşecek. Bu arada 60 yaşındaki teknik adam, 8 lig maçında 15 puan toplayarak 1.88 puan ortalaması yakalarken, 17 karşılaşmada 28 puan toplayıp 1.65'lik ortalama yapan Pereira'yı geride bıraktı.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Joachim Low

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