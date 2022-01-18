Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklamalar! Sezon sonunda devam edecek mi? Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Fenerbahçe'ye geliş sürecimden bahsetmek istiyorum. Benim hayatımın önemli bir parçası, en büyük mutlulukları yaşadığım Fenerbahçem'de ikinci kez bu görevi bana layık gören başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Başkanımız beni aradığında ilk günkü gibi büyük coşkuyla görüşmeye gittim. Başkanımız bana yaşananlar, giden teknik direktörle ilgili durumu, takımın durumunu ve transferleri açık bir şekilde ifade etti. Ben de ona takımı takip ettiğimi, oyuncuların kapasitesini bildiğimi, elimden geleni yapacağımı izah ettim. Fenerbahçe için geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluk alacağımı söyledim. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi detaydır benim için. Bu camianın tribünlerden gelen bir evladı olarak, futbolcu olarak da teknik adam olarak da her şeyini vermeye hazır bir insanım.

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"OYUNCULARIN MENTAL OLARAK ENERJİLERİNİN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Takımla 7-8 gündür beraberim. Oyuncu kardeşlerimle Samandıra'da çalışıyoruz, vakit geçiriyoruz. Şu anda mental olarak biraz enerjilerinin düşük olduğunu gördüm. Onların kalitesinin, becerilerinin yüksekte olduğunu ama mental olarak aşağıda olduğumuzu gördüm. Şu an yapmak istediğim tek şey oyuncularımın bireysel kalitelerinin ve mental seviyelerinin yükselmesini sağlamak. Öte yandan ne yapmamız gerektiğini, pozitif futbol oynamamız gerektiğini bilen bir antrenörüm. Taraftarlarımızın ve camiamızın sahada nasıl bir oyun görmek istediklerini biliyorum. Fenerbahçe ruhunu sahaya nasıl yansıtmamzı gerektiğini biliyorum. Bunun için bize zaman lazım. Elimizde biraz zaman olsaydı oyuncularımızla bu zamanı fırsata çevirebilirdik ama böyle bir zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz. Buna rağmen Samandıra'da geçirdiğim süre içerisinde oyuncularımla bireysel ve grup olarak görüştüm ve güzel enerji aldım.

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"NELER YAPABİLECEĞİMİZİN FARKINDAYIM"

İstenen sonuçlar alınmayınca taraftarlarımız haklı olarak tepkiler göstermiştir. Taraftarımız haklıdır. En zor dönemde bile taraftarlarımızın desteğiyle hep birlikte ayakta kaldığımızı gösterdik. Bu kulüp, Türkiye'nin en büytük sivil toplum kuruluşudur. El ele vererek büyüklüğümüzü 3 Temmuz sürecinde de gösterdik. Evde maçları izlerken de bu takımın neler yapabileceğini gördüm. Neler yapabileceğimizin farkındayım.

"SLAVIA PRAG'I İYİ TANIYORUM"

3 kulvarda oynuyoruz. 17 puan gerideyiz ama kupada ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Slavia Prag ile oynayacağız. Rakibimizi tanıyorum. çok koşan, iyi mücadele eden bir takım. Başkanımızla bir karar aldık, oyuncuların seviyesini yükseltmek için bu göreve geldim. Bunları başarabilmek için taraftarlarımızın yarınki maçta özellikle 1. dakikadan bitiş düdüğüne kadarki süreç içerisinde ne olursa olsun bu takıma güvenmelerini ve bu güveni destekle ortaya koymalarını istiyorum. Bu birliktelikle çok şey kısa sürede değişecektir. Taraftarlarımıza güveniyorum, onların da bana güvendiklerini biliyorum ama daha çok oyuncularımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Bugün birlik olma günü. Taraftarlarımızın desteğiyle 1 kupa, 2 kupa, ligde de sonuna kadar gidebilme amacıyla buraya geldim.

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"OYUNCULARIMIN HEPSİNDEN FEDAKARLIK İSTERİM"



Biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla bu işleri düzeltebileceğimize inanmalarını istiyorum. Oyuncularımızın her biri benim için ve camiamız için değerlidir. Değerli oldukları için bu formayı giyiyorlar. Onlara da bu formanın ne kadar değerli olduğunu, bu formayı giymenin sorumluluk gerektirdiğini anlattım. Dün önemli bir toplantı yaptım ve bu bilinçle hareket etmelerini istedim. Özel yaşantılarından antrenmandaki performanslarına kadar hepsinden fedakarlık istedim. Oyuncularım da bana pozitif enerji verdiler. Onlara güveniyorum, inanıyorum. Belki kısa zamanda değiştiremeyebilirim ama 3 kulvarda bazı şeyleri elde edebileceğimizi biliyorum. Moralimi yüksek tutmak zorundayım çünkü oyuncularım da bana bakıyor, benim beden dilime bakıyor. Oyuncularımla beraber bu işi değiştirebileceğimizi düşünüyorum.

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SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Soru: Çok zor bir görev aldınız, sizin önceki görevleriniz de zorluydu. 3 Temmuz ve kurşunlanma olayı gibi. Yine kötü durumdayken takımı devraldınız. Son günlerde 2 oyuncu eleştiri oklarını çekiyor. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci. Bu oyuncuların form durumu ve takımdaki gelecekleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ben içinden geldiği gibi konuşan bir insanım. Rol yapmam, yapamam. Mesut dünya çapında bir oyuncu, çok da yetenekli. Çok düzgün insan. Dün kendisiyle konuştuk. Bazı ufak tefek problemler olabilir ama samimi bir görüşme yaptık. Kendisi de çok mutlu oldu. Daha iyi olacaktır. Bugün bu ülkede kaç tane İrfan Can var? Bu oyuncular bizim. Mesut, İrfan, Tisserand, Muhammed... Hepsi bizim oyuncularımız. Sorumluluk alacaklar, hep birlikte el vereceğiz ve en iyisini yapacağız.

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Soru: Takımda nasıl bir değişiklik planlıyorsunuz?

Benim oyun felsefem pozitif futbol üzerine. 4'lü savunma oynayacağız. Öndeki dizilişlerin hepsi aynı kapıya çıkar. Poziitf futbol oynayacağız ama düğmeye basınca olacak işler değil. Çalışacağız, birlikte oynadıkça iyi olacağız. Kaliteli oyuncularımız var. Şu anda teorik olarak da antrenmanlar yapıyoruz. Antalya maçında toplu bir oyun oynadık, takım savunmasını iyi yaptık. Hücumda iyi değildik, şut atamadık, pozisyona giremedik. Eksiklerimiz de var. Bunlar geri geldiğinde daha farklı bir Fenerbahçe yaratabileceğimi düşünüyorum. Ben ve ekibim Samandıra'dayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ben Fenerbahçeliyim, elimizden geleni yapacağız.

Soru: Önceki dönemde transfer istemiştiniz ama yapılmamıştı ve şampiyonluk kaçmıştı. Bu dönem transfer istediniz mi? Size söz verildi mi?

Başkanımızla gençlik yıllarımızdan beri tanışırız. Arkadaşız kendisiyle. Önümüzdeki 2 maçı atlatalım oturup konuşacağız. Başkanımızın enerjisi çok yüksek, her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Şunu bunu alalım diye konuşmadık ama bu iki maçtan sonra oturup konuşacağız.

Soru: Sezon sonu devam edecek misiniz?

Başkanımızla samimi görüşmelerimiz oldu. Oyuncuların seviyesini en yükseğe nasıl çıkarırız bunun için uğraşıyorum. Sezon sonu için bir şey yok. Konuşmadık da. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübüm için en doğru yolu buluruz.

İnsanın karakteri doğuştandır derler ama ben buna kısmen inanıyorum. Karakter hayat içerisindeki tecrübelerle ortaya çıkar. Oyuncularım beni biliyorlar. Yaptığımız toplantılarda, bire bir görüşmelerde beden dilim, ses tonum, antrenmanlardaki hırsımdan biraz kendilerine bir şeyler alacaklardır. Biraz sabır gösterebilirsek bunun üstüne koyacağımızı düşünüyorum.

Soru: Altay ve Berke'nin son durumları nasıl?

Altay Ankaragücü'nden oyuncum. Onu orada ilk oynatan benim. Berke'yi de çok severim. Ertuğrul da altyapıdan oğlum Emre'nin takım arkadaşı. Hepsini çok seviyorum. Berke'nin durumu daha iyi, yarın oynayabilir gibi gözüküyor. Altay da 10 güne takımla birlikte çalışabilir gibi gözüküyor.

Soru: Attila Szalai takımdan ayrılacak mı?

Şu anda böyle bir şey yok. Szalai gibi bir değeri verirsek yerini nasıl dolduracağız? Kulübün menfaatleri de önemli tabii. Şu iki maçı geçirdikten sonra her şeyi görüp ardından başkanımızla görüşmemiz olacak.

Soru: Sezon sonunda 1. teknik adam mı olmak istersiniz yoksa yardımcı antrenör olarak devam eder misiniz?

Bugünden buna cevap vermek doğru olmaz. Ben Fenerbahçeliyim, zamanı gelince oturup konuşulur ve gerekli karar verilir.

Soru: Kadro 3'lü savunmaya göre yapıldı, 4'lü savunmaya göre transfer düşünüyor musunuz?

Transferler Vitor hocanın sistemine göre yapıldı. 4'lüye geçtik, bu sistemde oynayacak oyuncularımız var ama kolay değil. Adapte olmaları gerekiyor. Bu sistemi birlikte oynayarak sindirmemiz lazım. Bu dönemde sonuçların da iyi gelmesi lazım. Oynadıkları planın karşılığını alırlarsa motivasyonları da artar. Zaman içinde takımın gelişimi artacaktır. Şu anda planlanmış bir transfer yok. Elimizdeki oyuncular değerli, biz onlara güveniyoruz. Bu 2 maçtan sonra başkanımızla oturup değerlendirme yapacağız.

Soru: Genç oyuncularla ilgili düşünceniz nelerdir?

Altyapıda tanıdığım yetenekli genç oyuncularımız var. Gençlere kapım açık, daha iyi olabilmeleri için çalışmayı seven bir antrenörüm. Şu anda takımda altyapıdan gelen oyuncular var, ben bu süreci devam ettireceğim. Tahir hocamızla sürekli görüşüyoruz. Altyapıdaki oyuncuları zaman zaman A takımla çalıştırmayı, günü geldiğinde de maçlarda şans vermeyi planlıyoruz.

Soru: Mesut Özil'den nasıl verim alınabilir?

Mesut Özil dünya çapında kariyerli bir oyuncu. Kendisiyle daha fazla iletişim kuracağız, kendisi de bize yardımcı olacak. Takım kaptanı olmak bandı takıp sahaya çıkmak değildir. Biraz daha takım için savaşacağız. Ben ve ekibim takımın performansını arttırmak için çalışıyoruz ama bu yetmez, oyuncuların da bize yardımcı olması gerekir. Ortaya ortak bir enerji koyup mücadele edeceğiz.

Soru: Samandıra'da neler değişmiş?

Tesis daha güzelleşmiş, ben teknik direktör olduğumda 3 antrenör getirmiştim. Zeki Murat Göle ve analizci iki arkadaşımız. Onlar görevlerinde. Tesis daha kullanışlı. Her türlü imkanlar var. Her şey takımın daha başarılı olması için hazırlanmış. Bu beni çok mutlu etti, değişen bir şey yok.

Soru: Görevden ayrıldığınızda yerinize Vitor Pereira gelmişti, şimdi siz onun yerine geldiniz. Siz nasıl takım bırakmıştınız, şimdi nasıl bir takım buldunuz? Antalya kampında neler yapacaksınız?

Antalya'da 1 hafta çalışacağız. Şubat ayı yoğun geçecek. Taktik, fizik ve mental anlamda çalışacağız. Eksikleri ne kadar giderebileceğimizi zaman gösterecek. Gönül isterdi ki 3-4 hafta vaktimiz olsun ama yok. Biz kurşunlandığımız sezonu ikinci bitirdik, iyi bir takımımız vardı. O günkü istatistikler son 20 yılın en iyisiydi. O takımdan birçok oyuncu ayrıldı, tekrar büyük transferler yapıldı. Bugün 3'lü sisteme göre yapılmış bir takıma ben geldim. Ben 4'lü sistemi, pozitif futbolu oynatmaya çalışan bir antrenörüm. Bunun için çalışacağım. Hazırda bir rapor geçmedi elime ama burada devam eden hocalarım gereken raporları bana sundular.