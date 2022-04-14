Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal yolcuları belirledi

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek?

Sarı- Lacivertliler’de herkesin merak ettiği soru bu. Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı. Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor.

Fanatik'in haberine göre; 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı. İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa’nın artık Fenerbahçe ’ye katkı veremeyeceği görüşünde. Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo’nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti. Nazım Sangare ve Mergim Berisha’nın beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken İsmail Kartal, Enner Valencia’yla da yolların ayrılabileceğine değindi.

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‘İyi bir forvet lazım’

Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak. Kartal’ın ayrıca, “Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kiralık oyunculara kapılar kapalı

Samatta, Antwerp’te; Lemos, Beerschot’ta, Meyer, Midtjylland’da; Allahyar ise Hull City’de kiralık olarak forma giyiyor.

Sarı-Lacivertliler, bu dört oyuncuyu da yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe için en büyük sıkıntı ise kiraladıkları yabancıların, gittikleri takımlarda da büyük hayal kırıklığı yaratması.

Bu nedenle şu anda oynadıkları kulüplerin bonservislerini alması çok düşük ihtimal. Yönetim, transfer bütçesi yaratmak için Samatta, Lemos, Meyer ve Allahyar’ı bonservisiyle göndermek istiyor ancak talip çıkmaması halinde bu oyuncular yeniden kiralanacak.