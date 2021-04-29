Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yerine kim oynayacak? Emre Belözoğlu'nun 3 adayı var...

Süleyman Arat / Spor Arena - Fenerbahçe’nin başında çıktığı 5 maçta da ‘kazanan kadroyu’ bozmayı pek düşünmediğini belli eden Emre Belözoğlu’nun bugün sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’nin yerine formayı kime vereceği merak konusu. Bu mevki için 3 aday var. Eğer görev Luiz Gustavo’nun olursa diziliş de değişecek. Brezilyalı yıldız ön liberoda oynayacak, Sosa orta saha dörtlüsüne geçecek, sağ kanatta da Mert Hakan veya Pelkas oynayacak. Ferdi veya Sinan’dan biri tercih edilirse ise sarı lacivertliler aynı kadro yapısıyla sahada dizilecek.

GÖKHAN GÖNÜL HAZIR

Sağ bekte ise sakatlığı bulunan Nazım Sangare’nin yerine Gökhan Gönül’ün görev yapması bekleniyor. Nazım’ın ileriki maçlar düşünülerek takımla birlikte iki günlük Antalya kampına götürüldüğü ve tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı öncesinde 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner, Pelkas, Ferdi, Sosa, Tisserand, Serdar, Sinan ve Gökhan bugün sarı kart görmeleri halinde ligin Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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