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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! Pereira oyundan aldı ve...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Pereira oyundan aldı ve...

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Göztepe ile oynadıkları Süper Lig 14. hafta mücadelesinde oyundan alınmasına tepki gösterdi. İrfan Can Kahveci, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepkisini soyunma odasına giderek ortaya koydu.

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Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli takımın milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Göztepe karşısında sürpriz bir 11 ile sahaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, geçen hafta Galatasaray deplasmanında galibiyet golünü atan Crespo’yu 11'de görevlendirip Sosa’yı kenara aldı.

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Cezalı Tisserand’ın yerine stoperde Serdar Aziz oynarken, Mert Hakan’ın yokluğunda orta alanda Meyer görev yaptı. Pereira, ileri uçta da Berisha’yı yedek kulübesine çekti ve Serdar Dursun’a formayı verdi.

OYUNDAN ÇIKTI, TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Rossi ve Berisha oyuna girerken, İrfan Can Kahveci ve Max Meyer oyundan çıktı.

Sarı-lacivertli takımın bulduğu golde Serdar Dursun'a asist yapan ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en etkili ismi olan İrfan Can Kahveci, Pereira'nın kendisini oyundan almasına tepki gösterdi.

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DİREKT SOYUNMA ODASINA...

Değişiklik tabelasında numarasını gördükten sonra kaptan Mesut Özil'le kısa bir diyalog kuran 26 yaşındaki futbolcu, üzgün bir şekilde saha kenarına geldi.

SÖYLENEREK GELDİ...

Söylenerek kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin "Böyle bir şey olabilir mi?" dediği anlar ekranlara yansıdı.

İrfan Can Kahveci, teknik direktör Pereira ile selamlaşmazken direkt soyunma odasına gitti.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Süper Lig

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