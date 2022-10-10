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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in galibiyet coşkusu

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Arda Güler
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Arda Gülerin galibiyet coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 11:41

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve Arda Güler, son dakikada gelen VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederek kritik bir müsabakadan 3 puan çıkarmayı başardı.

Kadıköy'de 83. dakikada skorun 4-4'e gelmesinin ardında rakip kalede baskısını arttıran sarı laciverli takım, 90+5. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin attığı golle epik bir galibiyete uzandı.

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İRFAN CAN VE ARDA GÜLER'İN GALİBİYET COŞKUSU

Uzatma dakikalarının son bölümünde gelen golle büyük bir sevinç yaşayan ev sahibi takımda özellikle İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in mutluluğu geceye damga vurdu. İki oyuncu, sahada yere yatarak galibiyeti kutladı.

İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in o anları sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o anlar...

Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Arda Gülerin galibiyet coşkusu

Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci ve Arda Gülerin galibiyet coşkusu

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İRFAN CAN İLK 11'DE, ARDA GÜLER KULÜBEDE

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 88. dakikada yerini Serdar Dursun'a bırakırken Arda Güler ise yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.

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