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Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Omzunda 'non-deplase' kırık...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Başakşehir
Son dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci şoku Omzunda non-deplase kırık...

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği açıklandı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Non-deplase kırık nedir? İrfan Can Kahveci ne zaman dönebilir?

Non-deplase kırık, ayrılmamış kırık anlamına gelmektedir. İrfan Can Kahveci, tahminen 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Başakşehir

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