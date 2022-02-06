Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Omzunda 'non-deplase' kırık...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Non-deplase kırık nedir? İrfan Can Kahveci ne zaman dönebilir?
Non-deplase kırık, ayrılmamış kırık anlamına gelmektedir. İrfan Can Kahveci, tahminen 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.