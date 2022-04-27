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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci baba oldu! Bebeğin ismi açıklandı...

#İrfan Can Kahveci#Gözde Kahveci#Bebek
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci baba oldu Bebeğin ismi açıklandı...

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci baba olma sevinci yaşadı. Kahveci çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu.

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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları dünyaya geldi.

Kahveci çifti, bu sabah saatlerinde dünyaya gelen erkek çocuklarına Can ismini verdi.

Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci baba oldu Bebeğin ismi açıklandı...

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu.

Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 👶

Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

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#İrfan Can Kahveci#Gözde Kahveci#Bebek

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