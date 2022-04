Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci baba oldu! Bebeğin ismi açıklandı...

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları dünyaya geldi.

Kahveci çifti, bu sabah saatlerinde dünyaya gelen erkek çocuklarına Can ismini verdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu.

Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 👶

Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

