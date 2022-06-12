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Son dakika: Fenerbahçe'de ilk transfer an meselesi! Başkan doğruladı, sosyal medyadan takibe aldı...

#Fenerbahçe#Transfer#Futbol
Son dakika: Fenerbahçede ilk transfer an meselesi Başkan doğruladı, sosyal medyadan takibe aldı...

Takımın başında Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken ilk transferin Portekiz'den olacağı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun kulübü teklifi doğrularken son gelen haberde ise anlaşmanın sağlandığı ve 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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Sarı lacivertlilerde teknik direktör konusu Jorge Jesus'la çözüme kavuşurken Portekizli çalıştırıcının direktifleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de bir an önce transferlerin yapılması hedeflenirken kadroya kazandırılacak oyuncuların isimleri de netleşiyor. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE TAM KADRO HEDEFİ

Yeni sezonda Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, tam kadro olarak katılmak istediği ön elemeleri de geçerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin planlarını yapıyor. 

Bu doğrultuda takıma kaliteli ayakları katmayı isteyen Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın transferini istediği isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

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KADRO DEVRİMİ YAPILMAYACAK

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İmza töreninde transfer planlaması hakkında konuşan Jesus, sil baştan bir kadro kurmayacaklarının mesajını verirken 4-5 oyuncu alarak kaliteyi yükseltmeyi düşündüklerini ifade etmişti. 

Planlama hakkında çok toplantı yaptıklarını ve maddi imkanlar ölçüsünde, ofansif katkı yapabilecek oyunculara yöneleceklerini belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi... Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız. Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız." sözleriyle transferdeki yol haritalarına dair mesajlar vermişti.

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İLK TRANSFER ORTA SAHAYA

Jorge Jesus'un takımda görmek istediği futbolculardan olduğu belirtilen Santa Clara'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin transferinde mutlu sona ulaşıldığı iddia edildi.

UOLE Sporte'den Bruno Andrade'nin haberine göre, sarı lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferinde kulübü Santa Clara ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı. 

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Santa Clara'nın Türk Başkanı İsmail Uzun'la yapılan bonservis pazarlığı sonrası oyuncunun transferi için anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Portekiz kulübüne 3 milyon Euro vereceği iddia edildi.

Haberde, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı da kaydedilirken oyuncuya ise yıllık 700 bin Euro ödeneceği belirtildi.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR TEKLİF YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

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SOSYAL MEDYADAN FENERBAHÇE VE İSTANBUL HAMLESİ 

Fenerbahçe ile ismi anılan Lincoln Henrique'nin eşi, Fenerbahçe ve Jorge Jesus'u Instagram hesabından takibe alırken sosyal medyadan bir hamle daha geldi.

Brezilyalı futbolcu ve eşinin İstanbul'daki bir oteli etiketlemeleri dikkat çekti.

Portekiz ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına girecek olan Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezon Santa Clara ile çıktığı 44 maçta 7 gol atıp 6 da asist katkısı yapmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.

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18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbol oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol

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