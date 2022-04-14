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Son Dakika: Fenerbahçe'de ilk tercih Birger Meling! Alternatifi ise sürpriz...

#Transfer#Fenerbahçe#Birger Meling
Son Dakika: Fenerbahçede ilk tercih Birger Meling Alternatifi ise sürpriz...

Fenerbahçe sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı. 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu. Öte yandan Birger Meling'în alternatifi de belirlendi.

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Norveçli oyuncunun menajeri ile görüşüp şartlarını soran sarı-lacivertliler, Slavia Prag’ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley’i de alternatif olarak belirledi

Yeni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı. 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüldü ve şartlar soruldu.

Harekete geçmeden önce ligdeki durumunun kesinleşmesini bekleyen Fenerbahçe, ikincilik söz konusu olmazsa transferde aceleci olmayacak. Ancak her hâlükârda Meling, listenin başında yer alacak. Fransız kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi durumunda Slavia Prag'ın Liberyalı yıldızı Oscar Dorley ile temasa geçilecek.

Başarılı performansıyla dikkatleri çeken Birger Meling, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Birger Meling

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