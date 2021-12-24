Son Dakika: Fenerbahçe'de ilk bilet son gün transferine kesildi! Pereira ve Göle tribüne yolladı...

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Süper Lig'de şampiyonluk hasreti süren Fenerbahçe'de işler bu yıl da beklentinin dışında ilerliyor. Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluğun bir hayli uzağında kalan sarı lacivertlilerde son Karagümrük maçında oynanan oyun da camiayı tatmin etmedi.

İKİSİ DE TRİBÜNE YOLLADI

Pereira, her şeye rağmen 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya alıp, zaman zaman şans veriyordu. Ancak Portekizli hoca, Fenerbahçe’deki son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer’i tribüne yolladı.

Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. İddiaya göre üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.





ROGON'UN FUTBOLCULARINDAN KATKI ALINAMADI

Rogon menajerlik şirketinden transferin son günü alınan iki futbolcu da beklenen performansı gösteremedi. Max Meyer'in dışında Mergim Berisha, zaman zaman ilk 11'de görev alıp skor katkısı yapsa da sakatlıktan dönen Enner Valencia formayı kaptı.

Sarı lacivertlilerin geçmiş dönem transferlerine baktığımızda Rogon firmasından birçok ismin kadroya katıldığını görüyoruz. Dimitrios Pelkas, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Kemal Ademi, Simon Falette, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ve Adil Rami de bu menajerlik şirketinin oyuncuları arasında.

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ALİ KOÇ BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI



Fenerbahçe’de büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 2014 yılından beri yaşanan şampiyonluk özlemine son veremedi. Sezon başında göreve gelen teknik direktör Vitor Pereira ve 7 futbolcu ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, bu sezon da şampiyonluğun uzağında kaldı.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe; Süper Lig, ZTK ve Avrupa Ligi’nde 160 maça çıktı. 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, yüzde 47.5’lik galibiyet oranı elde edebildi.



MAX MEYER KİMDİR?

Maximilian Max Meyer, 18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Meyer, futbola 5 yaşındayken doğduğu şehrin takımlarından Sardegna Oberhausen'da başladı ve daha sonra şehrin daha büyük takımlarından Rot-Weiß Oberhausen'a transfer oldu.

2009 yılında ise Schalke'nin altyapısına transfer oldu. Burada sergilediği başarılı performansla Schalke'nin A takımına yükselen Alman yıldız, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

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2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, 2021 yılında ise Köln'ün yolunu tutarak Almanya'ya geri döndü. Meyer'in Köln'le olan sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de sona erdi.

Meyer geçen sezon 14 resmi maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.