Son Dakika: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Berisha'nın opsiyonu kullanıldı, transfer planı...

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Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Bundesliga'da gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı.

Fenerbahçe'de geçen sezon beklenileni veremeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Mergim Berisha, Almanya'ya transferinin ardından adeta yeniden doğdu.

ALMAN MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

25 yaşındaki futbolcu, takımında gösterdiği performansla Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edilmişti.

SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANILDI

Bild'in bugün geçtiği habere göre Augsburg, Mergim Berisha'nın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı. Fenerbahçe bu transferden 4 milyon euro kazanacak.

Sarı-lacivertli kulüp Berisha'yı Salzburg'dan 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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DAHA YÜKSEK BEDELE BAŞKA TAKIMA SATILABİLİR

Geçen haftalarda Kicker'da yer alan haberde Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar veren Augsburg'un asıl hedefinin 25 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek bir bedelle başka bir kulübe satmak olduğu yazılmıştı.

Mali sıkışıklık içinde olan Augsburg'a teklif gelmesi ve bu teklifin kulübün beklentilerini karşılaması durumunda Berisha'nın ayrılmasına engel olunmayacağı vurgulandı. Augsburg'un teklif beklentisinin ise 20 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

BERISHA'NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Augsburg formasıyla 23 Bundesliga maçına çıkan Mergim Berisha, bu maçlarda takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.