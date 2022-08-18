Son Dakika: Fenerbahçe'de ilginç Arda Güler gelişmesi! Anlaşmadaki şaşırtan madde ortaya çıktı... Devler istiyor ama ezeli rakipler ihtimali...

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Arda Güler, kısa sürede sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk futboluna damga vurdu. 17 yaşındaki yıldız geçen sezonun ikinci yarısında yaptığı müthiş çıkışı devam ettirdi. Arda, Kasımpaşa maçında 69. dakikada oyuna girip attığı 2 muhteşem golle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Sarı-Lacivertliler’in süper çocuğu, birçok Avrupa devinin radarına girmiş durumda. Ancak Fanatik'in haberine göre; Arda için ilk teklifi Fenerbahçe değil, eski takımı Gençlerbirliği aldı! Başkent ekibi, 2019’da genç yeteneğini 400 bin TL karşılığında Fenerbahçe’ye satmış, anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay da eklenmişti.

İlgi çok yüksek

Ekonomik olarak zor günler geçiren Başkent ekibi, Arda Güler’in sonraki satışında sahip olduğu yüzde 20 pay için bir futbol konsorsiyumundan 3 milyon Euro (55 milyon TL) teklif aldı. Ancak geçen ay başkan seçilen Talip Çankırı’nın bu pay için beklentisi en az 5 milyon Euro (91 milyon TL). Arda’ya olan yüksek ilgi nedeniyle bu rakama ulaşacak bir teklifin gelmesi sürpriz olmayacak.

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Anlaşmada sınır yok

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki anlaşmada bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle ezeli rakipler Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil olmak üzere Türkiye’den herhangi bir takım da Arda Güler’in sonraki satışından olacak yüzde 20’lik payı Ankara gekibinden satın alabilir! 17 yaşındaki yıldız, Alman devleri Bayern Münih ve Dortmund, İngiliz ekipleri Marcnester City ve Arsenal ile İspanya’dan Barcelona tarfından yakından takip ediliyor.