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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de ikinci koronavirüs sonuçları negatif!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de ikinci koronavirüs sonuçları negatif!

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Son dakika | Fenerbahçe'de ikinci koronavirüs sonuçları negatif!
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Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu
bildirildi.

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Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.

 

Son dakika | Fenerbahçede ikinci koronavirüs sonuçları negatif

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