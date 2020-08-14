Son dakika | Fenerbahçe'de ikinci koronavirüs sonuçları negatif!
Fenerbahçe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının ikinci testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu
bildirildi.
Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.
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