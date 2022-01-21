Son Dakika: Fenerbahçe'de iki pozitif vaka! Kamp kadrosu da açıklandı...

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Fenerbahçe, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Açıklama şöyle;



"Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır"

Sarı lacivertliler, yarın Sivasspor'la zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Bu oyuncular kafilede yer almayacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, cezalı Attila Szalai ve sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş yer almadı.