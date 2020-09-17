Son dakika | Fenerbahçe'de Hatayspor hazırlıkları sürüyor! Mert Hakan Yandaş döndü...

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, idmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalarla antrenmanı tamamladı.

MERT HAKAN YANDAŞ GERİ DÖNDÜ!

Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk maçını kaçıran Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaparak saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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